Это новость про разгон начала продаж.

Даже традиционные новогодние каникулы в Китае в этом квартале, судя по всему, не помешали компании Tesla подготовить к продаже достаточное количество товарных кроссоверов Model Y в рестайлинговом исполнении для досрочного начала продаж на местном рынке. Как отмечает CnEVPost, если изначально Tesla намеревалась начать поставки новых Model Y в Китае с марта текущего года, то теперь на сайте компании в регионе машины дебютной серии Launch Series доступны к заказу со сроком поставки до конца февраля.

Источник изображения: Tesla

Всего в Китае сертифицированы три версии обновлённой Model Y, две из которых имеют привод на одну ось и оснащаются тяговой батареей CATL типа LFP ёмкостью 62,5 кВт‧ч, а третья сочетает полный привод и тяговую батарею LG того же типа LFP, но увеличенной до 78,4 кВт‧ч ёмкости. Запас хода двух первых версий по циклу CLTC варьируется от 559 до 593 км, третья способна предложить от 662 до 719 км. Пока китайским клиентам Tesla для заказа доступно лишь по одной версии Model Y с задним и полным приводом соответственно.