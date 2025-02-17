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Apple готовит масштабные обновления для всей линейки Mac, планируя в этом году представить новые чипы M5. В последние месяцы велись споры о том, появится ли новый iPad Pro с OLED-дисплеем и M5 в привычные сроки. Однако, по данным известного аналитика Марка Гурмана из Bloomberg, флагманский планшет компании придется подождать до 2026 года.

Новые MacBook Pro с M5, ожидаемые во второй половине 2025 года, сохранят дизайн текущих моделей. Основное внимание уделено усовершенствованному чипу, который обещает заметный прирост вычислительной и графической производительности.

Одновременно с MacBook Pro компания может обновить Mac mini и, возможно, iMac, оснастив их тем же M5. Предполагается, что эти обновления состоятся в последнем квартале 2025 года, соответствуя традиционному графику релизов Apple.

Что касается iPad Pro, он, вероятно, останется с чипом M4 до конца этого или начала следующего года. Редизайн планшета в этом году не планируется, учитывая недавнее обновление с ультратонким корпусом. Если Apple выпустит iPad Pro с M5 позже, это может стать отклонением от привычного графика. Не исключено, что компания пропустит год и представит обновленную модель в следующем году.