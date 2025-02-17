Кажется, ценовые войны будут неизбежны.

Старт линейки десктопных видеокарт Nvidia RTX 5000 пока сложно назвать триумфальным. Несмотря на многообещающую технологию DLSS 4, графические адаптеры Blackwell не поразили значительным приростом производительности, как это было в предыдущих поколениях (Maxwell, Pascal, Turing, Ada), вопреки громким заявлениям на CES.

Однако, «утекшие» в сеть результаты тестов 3DMark (источник — VideoCardz) для RTX 5070 Ti позволяют сравнить её с предполагаемым конкурентом — AMD RX 9070 XT (данные о производительности которой также стали достоянием общественности ранее).

В тесте Speed Way (1440p, трассировка лучей) RTX 5070 Ti демонстрирует значительное превосходство, что и следовало ожидать, учитывая традиционно сильные позиции Nvidia в этой области. А вот в Time Spy Extreme (4K, DirectX 12, растровая графика) «зелёная» карта немного уступает «красной». (Более показательным было бы сравнение в Steel Nomad, но данных по RX 9070 XT для этого теста пока нет).

И все же, производительность — не главная проблема. Куда серьёзнее выглядят сообщения о плавящихся и горящих разъемах питания (особенно у RTX 5090, и, как минимум, при использовании неоригинальных кабелей). Это вызывает серьёзное беспокойство, особенно учитывая завышенные цены для первых покупателей.

С выходом RTX 5070 и 5070 Ti ситуация может измениться: им предстоит конкурировать с AMD RX 9070 XT и RX 9070. Это может (и должно) привести к ценовым войнам. Nvidia уже анонсировала даты выхода: 20 февраля для 5070 Ti и 6 марта для 5070. AMD планирует выпустить RX 9070 28 февраля. Схожие сроки выхода и, вероятно, близкая производительность повлияют на ценообразование AMD.

Если предварительные данные подтвердятся, AMD придётся существенно снизить цену на RX 9070 XT относительно RTX 5070 Ti ($749 – рекомендованная цена, но реальность часто отличается). Относительно RTX 4070 Ti SUPER новая карта Nvidia быстрее на 16-17%.