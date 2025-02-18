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Новости Hardware Роман Семёнов
24-дюймовый игровой монитор Ecovinka GP24A IPS 180 Гц продаётся более чем с двукратной скидкой
Современный игровой монитор Ecovinka GP24A доступен по сниженной цене

Бренд Ecovinka с недавних пор известен как производитель современных компьютерных мониторов, среди которых есть изогнутые и игровые модели. В настоящее время одним из наиболее выгодных предложений этого бренда является 24-дюймовый игровой монитор GP24A. Выгодной эту покупку делают не только отличные характеристики монитора, но и снижение его цены более чем в два раза по сравнению с обычной.



Монитор обладает разрешением 1920 х 1080 и соотношением сторон 16:9, поддерживая частоту обновления 180 Гц. Он получил панель IPS и обладает минимальными рамками по сторонам. Время отклика у него составляет 3 мс, поддерживаются 105% цветового диапазона sRGB и 91% цветового диапазона DCI-P3, а также 16,7 млн оттенков цветов. Подобные характеристики делают его подходящим для киберспортсменов.



Благодаря матрице IPS GP24A имеет чистую цветопередачу, большие умные обзоры и показывает изображения с высокой чёткостью при любом положении экрана. Наличие технологии AMD FreeSync позволяет синхронизировать работу монитора и видеокарты, сокращая задержку сигнала, зависания и искажения в играх и при просмотре видео. Для этой же цели имеется и поддержка технологии Nvidia G-Sync.



В слое подсветки применяются светодиоды с фильтрацией синего света, что даёт возможность снизить нагрузку на глаза при работе с монитором. На выбор есть семь заранее заданных настроек, среди которых каждый найдёт подходящую для себя.



Став обладателем Ecovinka GP24A сейчас, вы приобщитесь к миру высококачественных компьютерных игр по минимально возможной цене.

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ИНН: 5024181806
erid: 2SDnjdizU6Y
#ecovinka
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