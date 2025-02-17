Чтобы не ссориться с США.

В сфере программного обеспечения для проектирования электронных компонентов на мировом рынке лидируют американские и европейские компании. Synopsys, Cadence и Siemens EDA сообща контролируют 74% рынка данных систем, и китайским конкурентам до сих пор было трудно прорваться за пределы домашнего рынка. Впрочем, даже в Китае местная компания Empyrean занимает не более 5% рынка, поэтому говорить об успехах импортозамещения в регионе также преждевременно. Как сообщает Korean Economic Daily, южнокорейские производители памяти Samsung и SK hynix начали отказываться от китайского ПО из-за боязни санкций со стороны США.

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Китайские разработчики в своё время успели заманить корейских производителей памяти низкими ценами, но Samsung и SK hynix всё равно слабо зависят от китайского программного обеспечения, поэтому отказаться от него будет не так сложно. Samsung использует китайский софт в этой сфере с 2022 года, и пока не сообщает о готовности от него отказаться, но SK hynix соответствующий шаг уже сделала. Обе корейские компании зависят от благосклонности американских властей, поскольку их крупнейшие предприятия по выпуску памяти расположены в Китае, и только благодаря послаблениям в режиме экспортного контроля США они имеют возможность ввозить в Китай для своих нужд современное оборудование.