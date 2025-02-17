Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайский производитель чипов Hua Hong столкнулся с падением годовой прибыли на 79%
Технологический суверенитет Китая обходится дорого.

Издание Nikkei Asian Review в минувшую субботу решило рассказать, как идут дела у второго по величине в Китае контрактного производителя чипов — компании Hua Hong Semiconductor. Как известно, недавно она заполучила в качестве президента Бай Пэна (Bai Peng), который ранее был близок к разработке логических компонентов в Intel.

Источник изображения: Hua Hong Semiconductor

По итогам 2024 года в целом Hua Hong Semiconductor сократила выручку на 12% до $2 млрд, а капитальные затраты увеличила втрое до $2,7 млрд в надежде не только перегнать конкурентов, но и обеспечить технологический суверенитет Китая. Чистая прибыль компании в размере $58 млн оказалась на 79% ниже результата 2023 года. По словам руководства, неплохим спросом пользуются услуги компании по выпуску датчиков изображений и силовой электроники. Крупным акционером Hua Hong Semiconductor остаётся муниципалитет Шанхая, поэтому компания в некоторых ситуациях может рассчитывать на субсидии.

Важно, что степень загрузки производственных линий компании в прошлом году приблизилась к 100%, на уровне крупнейших зарубежных конкурентов. В четвёртом квартале в отдельности выручка выросла на 18% до $539 млн. Чистые убытки по итогам периода достигли $25 млн, компания объясняет это ростом расходов на научно-исследовательскую деятельность. К слову, почти четверть своей выручки компания получает от выпуска чипов по 65-нм и 55-нм технологиям, так что говорить о технологическом прогрессе она может лишь с оглядкой на китайских конкурентов, а не мировых. Впрочем, год назад эта доля была в два раза меньше.

#аналитика #китай #полупроводники #финансы #китайские производители #hua hong semiconductor
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем игровой ПК за 135 000р на 7 лет, выжимая максимум из новой технологии NVIDIA DLSS 4.0
10
Проверяем Debian, Ubuntu, Linux Mint, Manjaro и Chimbalix на пригодность для использования
18
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Февраль)
10
«Деривация-ПВО» с умными 57-мм боеприпасами - что известно о новейшем комбинированном комплексе
5
GTA VI, PlayStation 5 и будущее игровой индустрии — что нас ждёт в 2025 году
2
Оптимальный игровой ПК на Intel и NVIDIA за 86 000 рублей для всех ААА-хитов 2025 года
14
Почему AMD Radeon и Linux это плохая связка на примере игры Control и программы Blender
34
Как приручить RX 7600 в игре Avowed: тесты - баги и тонкая настройка
33
Итоги гоночного уик-энда 15-16 февраля
+

Сейчас обсуждают

Челентано
08:00
Вы кто по образованию?
Эксперты назвали несколько причин оплавления разъёмов 12VHPWR на видеокартах GeForce RTX 50
Челентано
07:59
Не достаточно. Вам стоит прислушаться к умным вещам. А не нести ахинею, про то что другие несут ахинею.
Эксперты назвали несколько причин оплавления разъёмов 12VHPWR на видеокартах GeForce RTX 50
Кверт1919
07:58
Компьютер очень плохой сборки - либо лучше оставаться на старом железе, либо в 3 раза дороже купить новый с другими комплектующими. А еще лучше купить всё мощнейшее, но Б,У, но у проверянного хорошего...
Оптимальный игровой ПК на Intel и NVIDIA за 86 000 рублей для всех ААА-хитов 2025 года
Челентано
07:57
Да бесполезно отвечать таким писателям, которые видят проблему в тех вещах, что описал предыдущий "специалист" ))). Какой ток, какой перекос - он слов то таких не знает! Пластик там стремный и прово...
Эксперты назвали несколько причин оплавления разъёмов 12VHPWR на видеокартах GeForce RTX 50
Челентано
07:51
Было бы здорово если бы современные видеокарты потребляли ток в 22А...
Эксперты назвали несколько причин оплавления разъёмов 12VHPWR на видеокартах GeForce RTX 50
Taкoй-тo
07:50
свинка любит клоунов?
МИД Польши назвал неизбежным отправку войск ЕС на территорию Украины
Челентано
07:50
Да ты что, а мужики то не знали! А тех характеристики кабеля читали? Или чукча не читатель, чукча писатель? Они очень похожи на самом деле поэтому и обратно совместимы. Если это правда, то что написан...
Эксперты назвали несколько причин оплавления разъёмов 12VHPWR на видеокартах GeForce RTX 50
Roditch
07:49
Не получится. Недавно только человеку подобрал комп на 7500f/32GB/B650/SSD1TB/750W/RTX4070S. Тут только одна видеокарта обошлась в почти 70 т.р. И даже без неё цена была в районе 75к. Можно конечно уд...
Оптимальный игровой ПК на Intel и NVIDIA за 86 000 рублей для всех ААА-хитов 2025 года
Челентано
07:42
Ничего, что они совместимые? Судя по всему статью вы не читали... Там написана проблема и она не связана с типом кабеля.
Эксперты назвали несколько причин оплавления разъёмов 12VHPWR на видеокартах GeForce RTX 50
Roditch
07:36
Автор, генератор кадров нужен для обеспечения плавности изображения владельцам высокочастотных мониторов. То есть fps изначально должен быть в районе 50-60 кадров и тогда никаких проблем с управлением...
Оптимальный игровой ПК на Intel и NVIDIA за 86 000 рублей для всех ААА-хитов 2025 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем