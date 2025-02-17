Технологический суверенитет Китая обходится дорого.

Издание Nikkei Asian Review в минувшую субботу решило рассказать, как идут дела у второго по величине в Китае контрактного производителя чипов — компании Hua Hong Semiconductor. Как известно, недавно она заполучила в качестве президента Бай Пэна (Bai Peng), который ранее был близок к разработке логических компонентов в Intel.

Источник изображения: Hua Hong Semiconductor

По итогам 2024 года в целом Hua Hong Semiconductor сократила выручку на 12% до $2 млрд, а капитальные затраты увеличила втрое до $2,7 млрд в надежде не только перегнать конкурентов, но и обеспечить технологический суверенитет Китая. Чистая прибыль компании в размере $58 млн оказалась на 79% ниже результата 2023 года. По словам руководства, неплохим спросом пользуются услуги компании по выпуску датчиков изображений и силовой электроники. Крупным акционером Hua Hong Semiconductor остаётся муниципалитет Шанхая, поэтому компания в некоторых ситуациях может рассчитывать на субсидии.

Важно, что степень загрузки производственных линий компании в прошлом году приблизилась к 100%, на уровне крупнейших зарубежных конкурентов. В четвёртом квартале в отдельности выручка выросла на 18% до $539 млн. Чистые убытки по итогам периода достигли $25 млн, компания объясняет это ростом расходов на научно-исследовательскую деятельность. К слову, почти четверть своей выручки компания получает от выпуска чипов по 65-нм и 55-нм технологиям, так что говорить о технологическом прогрессе она может лишь с оглядкой на китайских конкурентов, а не мировых. Впрочем, год назад эта доля была в два раза меньше.