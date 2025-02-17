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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти Японии оставляют за собой право временной национализации предприятий по выпуску чипов
В оборонной сфере такие полномочия уже действуют.

Стихийные бедствия, пандемия и геополитические перекосы привели власти Японии к осознанию того, что контроль над производством критически важных товаров в сложные времена должно брать в свои руки государство. Как сообщает Nikkei Asian Review, соответствующие нормы вводятся в законодательство Японии, и сфера производства полупроводниковых компонентов будет им подчиняться.

Источник изображения: Tokyo Electron

Вторая функция, которую оставляет за собой японское государство, заключается в контроле за утечками ценных технологий за пределы страны. Однако, метафорическим «кнутом» всё не ограничивается, и в японском законодательстве предусмотрены и «пряники» в форме субсидий на развитие производства критических важных для национальной экономики товаров. Всего программой охвачены 12 сфер деятельности, включая полупроводниковые компоненты и аккумуляторные батареи.

Хотя соответствующие меры и разработаны, у правительства Японии нет планов по их незамедлительному применению. Вмешательство государства предусмотрено в тех случаях, когда японскую компанию пытаются поглотить зарубежные инвесторы с целью доступа к ценным технологиям. В сфере оборонного производства подобные законодательные меры уже действуют в Японии с 2023 года, они предусматривают передачу критически важных объектов от одного собственника другому.

#полупроводники #япония #национализация
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