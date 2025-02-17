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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA на 44% уменьшила свой пакет акций Arm
А ведь не так давно она рассчитывала купить её полностью.

Издание Nikkei Asian Review обратило внимание, что на прошлой неделе компания NVIDIA отчиталась об изменениях в структуре принадлежащих ей акций других эмитентов. По сравнению с прошлым отчётом такого рода, NVIDIA сократила пакет принадлежащих ей акций Arm на 44% до 1,1 млн штук. Стоимость оставшихся во владении NVIDIA акций Arm на данный момент достигает $181 млн.

Источник изображения: NVIDIA

При этом NVIDIA сообщила, что приобрела 1,2 млн акций Nebius — компании, специализирующейся на ИИ-решениях в сфере облачной обработки данных. Кроме того, NVIDIA увеличила принадлежащий ей пакет акций китайского разработчика решений для беспилотных такси WeRide до 1,7 млн штук. WeRide является клиентом NVIDIA, используя не только полупроводниковые компоненты последней, но и программное обеспечение для автопилота.

Одновременно NVIDIA утратила интерес к акциям разработчика средств доставки товаров Serve Robotics и израильской Nano-X Imaging, которая занимается медицинскими технологиями. Акции разработчика голосового ассистента с функциями ИИ, SoundHound AI, также были проданы NVIDIA к концу декабря, как отмечается в официальном отчёте.

#nvidia #аналитика #arm #акции
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