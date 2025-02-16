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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
BYD намерена развернуть массовые поставки твердотельных тяговых аккумуляторов к 2030 году
И они будут не дороже нынешних батарей типа NMC.

Китайская компания BYD хоть и является крупнейшим в мире производителем электромобилей и подзаряжаемых гибридов, на рынке тяговых аккумуляторов довольствуется вторым местом, уступая CATL с существенным отрывом. Впрочем, это не мешает BYD активно заниматься совершенствованием технологий изготовления батарей. Как сообщает CnEVPost со ссылкой на представителей BYD, опытное производство твердотельных аккумуляторов компания начнёт в 2027 году, а масштабное их применение начнётся не ранее 2030 года.

Источник изображения: BYD

Существующие тяговые аккумуляторы с жидким электролитом обладают пределом плотности хранения заряда на уровне 350 Вт·ч/кг, а твердотельный электролит поднимет показатель до 500 Вт·ч/кг. Более того, такие батареи будут безопаснее с точки зрения вероятности возгорания, они будут лучше переносить экстремальные температуры и быстрее заряжаться.

В отношении дороговизны твердотельных батарей представители BYD призывают общественность не поддаваться панике. Как и в случае с нынешними трёхкомпонентными батареями, основную часть себестоимости продолжат формировать металлы типа никеля и кобальта, а твердотельный электролит сульфидного типа при массовых объёмах производства будет не так уж дорог. В теории, когда объёмы выпуска твердотельных батарей достигнут значимых величин, они по стоимости сравняются с нынешними литийионными, использующими жидкий электролит.

#электромобили #byd #твердотельные аккумуляторы #литий-ионные аккумуляторы
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