И все понимают, какого именно.

Нынешний президент США Дональд Трамп (Donald Trump) во время недавней предвыборной кампании выступал с критикой концентрации полупроводникового производства на Тайване и даже обвинял остров в «хищении» у США соответствующей отрасли промышленности. С его приходом к власти тайваньские чиновники усилили активность по лоббированию своих интересов в США. Как отмечает Reuters, не обходится и без «словесных интервенций» с их стороны.

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На этой неделе возглавляющий Совет по науке и технологиям Тайваня У Чэн Вэнь (Wu Cheng-wen) сослался на комментарии президента острова Лай Циндэ (Lai Ching-te), который заверил власти США в готовности Тайваня оставаться надёжным партнёром в цепочке поставок полупроводниковых компонентов на мировой рынок. По словам чиновника, Тайвань потратил около полувека на развитие своей полупроводниковой промышленности, и успех был достигнут не за счёт простого заимствования у других стран. Каждая из стран имеет свою специализацию в мировой цепочке поставок чипов, включая Японию и США, разделение труда имеет огромное значение в этой отрасли, поэтому какому-то одному государству нет нужды монополизировать производство, по мнению тайваньского чиновника. Тайвань, по его словам, готов помогать «дружественным демократиям» продолжать играть свои роли в мировой цепочке поставок полупроводниковых компонентов.