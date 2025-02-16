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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Broadcom готова отхватить ту часть Intel, которая останется после передачи предприятий TSMC
Только опыт взаимодействия с Трампом у неё преимущественно неприятный.

Изучая публикации крупных западных изданий типа The Wall Street Journal, можно подумать, что потенциальные инвесторы уже относятся к Intel, как к остывающему трупу потенциальной добычи. Если TSMC при содействии американских властей могут достаться предприятия Intel, то оставшуюся часть бизнеса присматривает Broadcom, как поясняют источники. Речь идёт о бизнесе по разработке и продаже процессоров.

Источник изображения: Intel

Broadcom уже даже начала вести консультации на эту тему, но решиться на сделку сможет только в том случае, если производственные активы Intel отойдут другим инвесторам. Кстати, эти планы до самой Intel пока не были доведены представителями Broadcom, по данным The Wall Street Journal.

Потенциальная сделка с передачей предприятий Intel зарубежным инвесторам, как уточняет первоисточник, подразумевает одобрение со стороны американских властей, поскольку того требуют условия соглашения по «Закону о чипах», которое компания заключила с правительством США в прошлом году, и даже успела получить $2,2 млрд субсидий.

Если же вернуться к Broadcom, то эта компания уже имеет неприятный опыт взаимодействия с Дональдом Трампом. В 2017 году она уже пыталась купить американского разработчика процессоров Qualcomm, но нынешнего президента США тогда смутил факт нахождения штаб-квартиры Broadcom в Сингапуре. Компании пришлось перенести её в США, но даже это не помогло заключить сделку с Qualcomm. Её заблокировало именно правительство Трампа первого состава.

#intel #сделка #broadcom
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