Рынок ждут глобальные изменения.

Британская компания Arm, похоже, всерьёз решила заняться самостоятельным производством чипов. Отраслевые источники сообщают, что компания активно переманивает ведущих специалистов у своих клиентов.

За последние несколько лет Arm стала действовать значительно активнее в отрасли производства микроэлектроники. Например, в 2022 году компания судилась с Qualcomm, пытаясь расторгнуть лицензионное соглашение, но в итоге отозвала иск.

Исторически Arm Holdings считалась нейтральным игроком, в то время как такие поставщики полупроводников, как Broadcom и Qualcomm, зарабатывали миллиарды на разработке собственных процессоров на базе Arm. Смена курса Arm, словно тектонический сдвиг, может привести к непредсказуемым последствиям для всей индустрии.

В служебной записке, попавшей в распоряжение новостного агентства, говорится о планах Arm изменить бизнес. Компания намерена перейти от лицензирования к продаже собственных продуктов. Новые чипы будут ориентированы на «поддержку ИИ в центрах обработки данных» и других вычислительных устройствах. Arm также ищет новые таланты и экспертов в Кремниевой долине, обращаясь к другим разработчикам чипов.

Компания, основанная в 1980-х годах (изначально она продавала домашние компьютеры с RISC-процессорами под брендом Acorn Computers), в основном зарабатывает на лицензировании своей архитектуры набора команд (ISA) другим разработчикам и производителям. Практически все современные смартфоны оснащены процессорами на базе Arm ISA.

Как утверждают источники Reuters, Arm пытается нанять руководителей и других ценных сотрудников у своих лицензионных партнеров, чтобы те помогли ей построить новый бизнес по производству микросхем.

Эти попытки начались еще в ноябре, за несколько недель до того, как генеральный директор компании Рене Хаас (Rene Haas) уверял суд, что компания никогда не занималась созданием чипов. Такое расхождение слов и дел заставляет задуматься, каковы же истинные планы Arm.