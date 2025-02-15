Это должно было случиться ещё в конце прошлого года.

В 2015 году Western Digital договорилась о поглощении производителя твердотельной памяти и накопителей SanDisk, через год после этого сделка была оформлена, но в октябре 2023 года американский производитель жёстких дисков понял, что ему с SanDisk всё же не по пути. Отделить NAND-бизнес было решено до конца 2024 года, но этого не произошло, поскольку процесс затянулся, и только на этой неделе на сайте Western Digital появился пресс-релиз, подтверждающий намерения компаний завершить разделение к 21 февраля текущего года.

Источник изображения: Sandisk

Бизнес по производству твердотельной памяти под именем Sandisk возглавит нынешний генеральный директор Western Digital Дэвид Геклер (David Goeckeler), а производством жёстких дисков на магнитных пластинах будет руководитель исполнительный вице-президент корпорации по глобальным операциям Ирвинг Тан (Irving Tan). Партнёрство компаний в единой структуре не продержалось и десяти лет. По всей видимости, этого времени хватило, чтобы Western Digital осознала жизнеспособность классических жёстких дисков и прочувствовала неприятные особенности бизнеса по выпуску твердотельных накопителей, выражающиеся в регулярных и существенных колебаниях цен.