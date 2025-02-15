Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Sandisk вновь обретёт независимость от Western Digital в этом месяце
Это должно было случиться ещё в конце прошлого года.

В 2015 году Western Digital договорилась о поглощении производителя твердотельной памяти и накопителей SanDisk, через год после этого сделка была оформлена, но в октябре 2023 года американский производитель жёстких дисков понял, что ему с SanDisk всё же не по пути. Отделить NAND-бизнес было решено до конца 2024 года, но этого не произошло, поскольку процесс затянулся, и только на этой неделе на сайте Western Digital появился пресс-релиз, подтверждающий намерения компаний завершить разделение к 21 февраля текущего года.

Источник изображения: Sandisk

Бизнес по производству твердотельной памяти под именем Sandisk возглавит нынешний генеральный директор Western Digital Дэвид Геклер (David Goeckeler), а производством жёстких дисков на магнитных пластинах будет руководитель исполнительный вице-президент корпорации по глобальным операциям Ирвинг Тан (Irving Tan). Партнёрство компаний в единой структуре не продержалось и десяти лет. По всей видимости, этого времени хватило, чтобы Western Digital осознала жизнеспособность классических жёстких дисков и прочувствовала неприятные особенности бизнеса по выпуску твердотельных накопителей, выражающиеся в регулярных и существенных колебаниях цен.

#western digital #sandisk #реструктуризация
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Лучшие эмуляторы Nintendo Switch в 2025 году на ПК
10
Microsoft с Xbox начали третью масштабную кампанию против консолей PlayStation и геймеров
16
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon 7000 в трёх ипостасях
45
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-8000 XPG Lancer RGB DDR5-8000 (AX5U8000C4024G-DCLARBK) объемом 48 Гбайт
6
Что происходит с PlayStation - увольнение Джимма Райана, Concord, закрытие игр-сервисов, ремастеры
21
Эволюция управляемого оружия: от «Краснополя» и «Excalibur» до самонаводящихся 23-мм снарядов и пуль
1
Обзор фильма ужасов "Полночь с дьяволом"
+

Сейчас обсуждают

Алексей Бурлуцкий
07:35
Не знаю я купил i5 14500 за 20,8 тр м Ён ня всё устраивает всё летает на itx msi edge b760 wifi за 14,5тр с ddr5 j-skill 16x2 GB 7200 запустилась на 6800
Core i5-14400F vs Core i5-12400F – зачем Intel начала выпускать процессоры с бесполезными ядрами
Xant1k
07:15
Не самая лучшая статья, её бы немного шире раскрыть), но вкратце примерно так да. Перед тем как купить моник, почитал несколько иностранных сайтов ибо на наших помойках ничего толкового кроме флуда н...
Почему 4K UHD — плохой выбор разрешения для мониторов
ark-bak
07:11
Вообще не ясно зачем он все это делает? Все давным-давно есть и грамотно.
Создаём установочный пакет Blender 4.3.2 для Linux с помощью Installer-SH 2.1
Принц Госплана
07:05
Первые пошли. Скоро увидим очередь возвращенцев.
Hyundai рассматривает возможность обратного выкупа завода в Санкт-Петербурге
Михаил Авраменко
06:55
Просчитались, но где?
России не интересно возвращение в состав G7 — Кремль
Михаил Авраменко
06:54
Ну правильно наркот рассуждает, капитуляцию некроруины может принять только лично Путин.
Зеленский заявил, что из россиян он готов встретиться только с Путиным
Alex Kipish
06:39
Надо просто создать G3, Америка, Россия и Китай и решать мировые вопросы, ссаная G7 сама вымрет, за ненадобностью.
Samsung может добавить S Pen для своего следующего складного телефона.
Дмитрий Стрюк
06:29
подтереться не забудь, воняет)
Microsoft с Xbox начали третью масштабную кампанию против консолей PlayStation и геймеров
Nick-ixbt
06:26
"Core i5-12400F не разгонялся и использовался с ОЗУ DDR4 с частотой, поднятой до 3500 МГц. В свою очередь Ryzen 5 8400F был подвергнут оверклокингу до 5,1 ГГц, а Ryzen 5 7500F — до 5,55 ГГц. С обоими ...
Процессоры Ryzen 5 8400F, Ryzen 5 7500F и Core i5-12400F с DDR4 сравнили в играх
Владимир Салин
05:58
На S24Ultra с регионом XXV не прилетело пока.😪
Смартфоны Samsung серий Galaxy S и Galaxy Z получили февральское обновление Android 2025
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем