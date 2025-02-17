Всего за 22700 руб сейчас можно приобрести современный компактный ПК GEEKOM Мини Air 12

В наши дни многие пользователи довольствуются мобильными устройствами вроде смартфонов и планшетов, обходясь без компьютера. Если компьютер всё же нужен, многие отдают предпочтение ноутбукам. Также можно сделать выбор в пользу портативных компьютеров, избавляясь от необходимости держать возле себя огромный системный блок. При современном уровне развития процессоров и других компьютерных компонентов даже небольшой компьютер может выдавать производительность уровня дорогостоящих систем, при этом делать это тихо и расходовать минимум энергии. Не стоит и говорить о том, что по функциональности с компьютером не сравнится ни один смартфон и планшет.Одним из производителей подобных компьютеров является компания GEEKOM. Совместно с Overclockers.ru в период с 17 по 21 февраля она проводит акцию, в рамках которой модель Мини Air 12 будет предлагаться по цене без малого вдвое меньше обычной.Данный компьютер основан на процессоре 12-го поколения Intel Alder Lake N100. Это четырёхъядерный процессор с максимальной частотой 3,4 ГГц и объёмом кэш-памяти L3 6 МБ. Тестирование в бенчмарке Geekbench 6 показывает, что он способен выдавать производительность на уровне Intel Core i5-7400, имея при этом TDP 6 Вт против TDP 65 Вт. Это означает возможность без проблем справляться с офисными и даже более сложными задачами.Способствует этому и оперативная память DDR5-4800 объёмом 16 ГБ. За хранение данных и быстрое обращение к ним отвечает твердотельный накопитель M.2 2280 PCIe Gen 3 объёмом до 2 ТБ. Поддерживается подключение к трём мониторам и вывод изображения на разрешении до 8K. Происходит это посредством интерфейсов USB 3.2 Gen 2, mini DP 1.4 и HDMI 2.0. Также имеется разъём для наушников и картридер. Среди стандартов беспроводного подключения присутствуют Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, которые отвечают за стабильную передачу данных сразу на несколько устройств.Настолько функциональный компьютер в таком компактном корпусе не мог бы нормально работать без качественной системы охлаждения. Вентилятор равномерно распределяет воздушный поток внутри устройства и работает тихо. Максимальный уровень громкости у него составляет 45,7 дБ.Размер устройства равен 11,68 х 11,18 х 3,56 см, весит компьютер 500 г. С такими значениями можно легко брать компьютер с собой в дорогу. Добравшись до монитора, вы сможете закрепить компьютер на его обратной стороне, чтобы он не занимал место на рабочем столе.Подобный ПК может найти применение в офисе, у дизайнеров, в качестве домашнего кинотеатра, в колл-центрах или в образовательных учреждениях. Современные компоненты и высокий уровень производительности позволяют выбрать его в качестве своего основного домашнего компьютера.Приобретя GEEKOM Мини Air 12 в рамках акции Geekom и Overclockers.ru, вы станете обладателем современного ПК по необычной низкой цене. В рамках акции устройство доступно за 25700 руб, а промокод OVERCLOCKERAIR12 снижает эту цену ещё на 3000 руб до 22700 руб.