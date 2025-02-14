Потому что власти страны не оставляют иного выбора.

Прошлой осенью Apple лишилась права ввозить на территорию Индонезии новейшие смартфоны iPhone 16 из-за несоответствия реализуемой продукции требованиям местных властей к её локализации. Согласно существующим правилам, производители электроники должны до 35% аппаратных и программных компонентов своей продукции выпускать на территории страны. Попытки Apple достичь нужного порога за счёт развития местной академии разработчиков ПО нужного результата не дали. Идея об организации выпуска беспроводных меток AirTag на территории Индонезии также не получила поддержки на уровне правительства. На этом фоне Apple начала подготовку к локальной сборке iPhone, как отмечает Nikkei Asian Review со ссылкой на информированные источники.

Источник изображения: Apple

По крайней мере, один из подрядчиков Apple уже создал дочернее предприятие в Батаме и начал искать для него инженеров на рынке труда Индонезии. Эксперты отмечают, что на строительство только одного сборочного предприятия Apple может уйти не менее года, а его ещё нужно обеспечить необходимыми ресурсами и аттестовать по системе качества. Кроме того, для полноценной локализации продукции Apple в Индонезии партнёрам компании также необходимо будет развивать местную производственную инфраструктуру.

Так или иначе, локализация выпуска iPhone в Индонезии пойдёт на пользу Apple. Китай уже давно раздражает США своими темпами роста и масштабом экономики, Индия может попасть под прицел геополитических амбиций США следующей, затем могут пострадать Вьетнам и Таиланд, которые активно принимают бегущих из Китая подрядчиков Apple. Компании просто нужен ещё один «запасной аэродром», которым и станет Индонезия. Эта страна располагает четвёртой по величине численностью населения в мире, а доля продукции Apple на местном рынке не превышает 1%, поэтому местный рынок таит для компании отличный потенциал роста, чтобы за него хотелось бороться.