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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Правительство Трампа готово пересмотреть как минимум некоторые условия предоставления субсидий на производство чипов в США
Китай может стать спорным фактором.

Министерство торговли США при прежнем руководстве до вступления в должность президента страны Дональда Трампа (Donald Trump) ударными темпами старалось распределить основную часть из $39 млрд субсидий на строительство в США предприятий полупроводниковой отрасли, но часть средств так и не достигла цели. Трамп в своей предвыборной кампании данную программу ругал, считая, что повышение таможенных пошлин станет для производителей чипов лучшим стимулом локализовать производство в США, но формально его правительству придётся иметь дело с реализацией «Закона о чипах», принятого ещё в 2022 году. Как отмечает Reuters, при этом как минимум некоторые условия предоставления субсидий будут пересмотрены.

Источник изображения: Intel

По меньшей мере, об этом позволяют судить признания представителей тайваньской компании GlobalWafers, которая должна получить $406 млн на строительство двух предприятий по выпуску кремниевых пластин на территории США. Американские чиновники дали ей понять, что некоторые условия программы субсидирования не соответствуют указам Трампа и его политике, а потому эти условия сейчас пересматриваются.

Если часть условий, которые подвергаются анализу, имеет второстепенное значение, то политика получателей субсидий в отношении Китая важна для Дональда Трампа. По неофициальным данным, его беспокоит тот факт, что получатели субсидий уже после заявлений о своём участии в программе не стали себя ограничивать в развитии производства на территории Китая. Возможно, Трамп хотел бы в большей степени влиять на данное направление инвестиций.

#сша #дональд трамп #субсидии #закон о чипах
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