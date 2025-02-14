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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Робот-пылесос Roborock Qrevo S станет выгодным приобретением для экономных пользователей
Недорогой пылесос Roborock Qrevo S способен качественно убраться в вашем жилище

Популярный производитель устройств для уборки дома Roborock продолжает предлагать привлекательные продукты по умеренным ценам. Одним из таких предложений в настоящее время является робот-пылесос Roborock Qrevo S. Это устройство, которое избавит вас от необходимости убирать свой дом самостоятельно и позволит посвятить освободившееся время другим делам.



Roborock Qrevo S поддерживает технологию HyperForce и имеет мощность всасывания 7000 Па, что позволяет устранить с пола любой мусор. Пылесос оснащён двумя щётками со скоростью вращения 200 об/мин. Вращаясь и оказывая давление на поверхность полов, эти щётки без проблем избавляются от пятен и делают полы идеально чистыми.

Если пылесос обнаруживает перед собой ковёр, он поднимает швабру. Это же происходит при возвращении устройства на базу.



Пылесос умеет распознавать препятствия на полу, тип полов и даже помещений при помощи функциональности Smart Plan. Это позволяет выбрать наиболее эффективный метод уборки в каждом конкретном случае.

В комплект поставки устройства входит многофункциональная док-станция 2.0. На ней осуществляется просушивание швабры тёплым воздухом, автоматически очищается пылесборник и пополняется резервуар с водой. У станции имеется съёмное основание, поддерживается быстрая и медленная зарядка. Она может работать без вмешательства пользователей на протяжении семи недель.



Среди других характеристик пылесоса можно назвать реактивную технологию обхода препятствий Reactive Tech. Имеется как собственное приложение, так и возможность подключаться к другим приложениям на устройствах вроде часов Apple Watch.

Qrevo S способен проводить как сухую, так и влажную уборку. За счёт высокой мощности всасывания поддерживаются двойная уборка ковров, после чего их чистота будет максимально возможной. Пол пылесосится вдоль его направления, чтобы не было царапин и швы очищались максимально тщательно. Поддерживается система навигации PreciSense, составление индивидуальных карт помещений, настройка времени и места уборки, а также расписание уборки.



Став обладателем Roborock Qrevo S сейчас, вы сможете сделать своё жилище максимально чистым по умеренной цене.

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