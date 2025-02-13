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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Линейка защищённых смартфонов Ulefone Armor 28 Ultra будет представлена до конца месяца
Линейка аппаратов Ulefone Armor 28 Ultra заявлена как самые мощные защищённые телефоны из когда-либо созданных.

Компания Ulefone собирается произвести революцию на рынке защищённых смартфонов. Сделано это будет благодаря выпуску смартфонов серии Armor 28 Ultra. Они должны быть самыми мощными защищёнными телефонами из когда-либо созданных. Дебют Armor 28 Ultra запланирован на февраль. Ожидается, что продажи по всему миру стартуют в начале марта.



Состав серии Armor 28 Ultra

Серия смартфонов Armor 28 Ultra состоит из двух моделей: Armor 28 Ultra и специализированного Armor 28 Ultra Thermal Version. Обе они разработаны для удовлетворения потребностей пользователей в различных сценариях применения, от повседневного использования до экстремальных условий. Наличие двух моделей гарантирует, что пользователи смогут выбрать идеальное устройство под свои специфические потребности.

Рекордная в истории Ulefone производительность



Armor 28 Ultra работают на процессоре MediaTek Dimensity 9300+. Это самая мощная система на чипе, когда-либо входившая в состав защищённых телефонов. Данный процессор выдаёт в бенчмарке AnTuTu внушительный результат в более чем 2,3 млн баллов, демонстрируя превосходную вычислительную мощь и эффективность. Независимо от того, выполняете ли вы сложные задачи или работаете в суровом окружении, смартфоны серии Armor 28 Ultra гарантируют непревзойдённую производительность и надёжность.



Тестирование Armor 28 Ultra в AnTuTu:



Четыре камеры профессионального уровня

Эти смартфоны оснащены 1-дюймовым сенсором SONY IMX989, приносящим с собой возможности обработки изображений профессионального уровня. Большой сенсор собирает максимум света и обеспечивает исключительную детализацию. Это означает высокое качество фотографий и видео при любом освещении.



Ещё Armor 28 Ultra включает в свой состав инфракрасную камеру ночного видения 64 Мп с четырьмя улучшенными инфракрасными светодиодами, сверхширокоугольную макрокамеру 50 Мп и переднюю камеру 50 Мп. Независимо от того, сохраняете ли вы на память свои приключения или снимаете повседневные моменты, серия Armor 28 Ultra обеспечит изображения высочайшего качества.

Инновационная технология двойного экрана

Обе модели Armor 28 Ultra получили дополнительный экран на задней панели. Он расширяет функциональные возможности и совершенствует пользовательский интерфейс. Наличие двух экранов обеспечивает быстрый доступ к уведомлениям, быстрой съёмке и важной информации, позволяя легко оставаться на связи и быть в курсе событий.

Демонстрация тепловизионной версии Armor 28 Ultra Thermal:



Тепловизионная камера нового поколения с искусственным интеллектом



Armor 28 Ultra Thermal Version поднимает уровень возможностей тепловизионной съёмки благодаря камере следующего поколения ThermoVue T2. Первое в отрасли использование алгоритма SharpenAI и технологии FusionAI приносит тепловые изображения сверхвысокого разрешения. Вместе с чипом ThermoVue T2, независимым ISP и продвинутым приложением ThermoVue Pro пользователи могут рассчитывать на непревзойдённую производительность тепловизионной съёмки.

Приверженность Ulefone инновациям

Ulefone объявляет о предстоящем запуске своей инновационной серии защищённых смартфонов Armor 28 Ultra. Эти аппараты призваны стать самыми мощными защищёнными моделями в истории. Благодаря передовым функциям и надёжности конструкции Armor 28 Ultra поднимут планку ожиданий пользователей от подобных устройств на новый уровень.
#ulefone
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