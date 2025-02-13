И благодарить за это нужно, помимо прочего, майнеров.

В прошлом месяце стало известно, что в прошлом году Samsung остановила половину производственных линий на своём комплексе в южнокорейском Пхёнтхэке, задействованных в выпуске 4-нм изделий. Причиной подобного решения был низкий спрос на продукцию, производимую с использованием спектра литографических норм от 7 до 4 нм включительно. Как сообщает Chosun Daily, процесс «разморозки» производства запущен, поскольку остановленные ранее линии возвращаются к работе, и к июню они должны быть загружены на полную мощность.

Источник изображения: Samsung Electronics

По словам осведомлённых источников, на росте потребности в 4-нм чипах производства Samsung благоприятно сказались как минимум три фактора. Во-первых, сама Samsung стала больше нуждаться в 4-нм процессорах семейства Exynos. Во-вторых, она готовится начать выпуск кристаллов базовой логики для микросхем памяти типа HBM4, которые будут изготавливаться именно по 4-нм технологии. В-третьих, китайские разработчики решений для майнинга криптовалют снабдили Samsung профильными заказами на 4-нм чипы.

К слову, до недавних пор Samsung снабжала 4-нм чипами и китайскую компанию Baidu, но учитывая заинтересованность последней в разработке систем искусственного интеллекта и политическую неопределённость в свете прихода к власти в США Дональда Трампа (Donald Trump), корейская компания пока не спешит возобновлять поставки 4-нм чипов для нужд Baidu.