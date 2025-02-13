Пока «Закон о защите русского языка» не заставляет искать альтернативы, напомним, что это слово не склоняется.

Современное западное общество, слишком зависящее от символики, никак не может успокоиться после демонстрации Илоном Маском (Elon Musk) неоднозначного жеста, вызывающего у многих ассоциации с нацистским приветствием. В сочетании с прочей политической активностью Маска, это вызвало волну недовольства некоторой части американского общества, которая начала ассоциировать с личностью миллиардера и продукцию его компаний. Как отмечает Electrek, владельцы электромобилей Tesla начали сталкиваться с проявлениями агрессии со стороны незнакомцев, и больше всего достаётся владельцам пикапов Cybertruck, поскольку они пока не так сильно распространены, выделяются на дорогах и однозначно ассоциируются с продукцией Tesla.

Источник изображения: Electrek

Один из владельцев Cybertruck в США признался, что стал регулярно сталкиваться с проявлениями агрессии на улице, некоторые из них так напугали его супругу, что она отказывается передвигаться по дорогам внутри этой машины. Владелец изначально оклеил пикап золотистой плёнкой, но недавно вандалы решили «украсить» задний борт кузова антинацистским лозунгом. Ошеломлённый автовладелец попытался обратиться к представителям Tesla с целью сдать Cybertruck в трейд-ин для обмена на другую машину, но получил отказ. Как выясняется, пикапы на реализацию и в зачёт новых покупок Tesla просто не принимает. Это в очередной раз доказывает, что у причудливой формы электромобиля имеются проблемы с ликвидностью.