Это вам не 12 Гбайт, как у некоторых.

По слухам, AMD готовит к выпуску особую версию видеокарты Radeon RX 9070 XT, оснащённую 32 ГБ видеопамяти. Вопреки ожиданиям, это не профессиональная модель, а решение, предназначенное как для игр, так и для задач, связанных с искусственным интеллектом (ИИ).

Мы помним, что первые видеокарты AMD на базе архитектуры RDNA 4 (серия RX 9000), построенные на чипах Navi 48 и Navi 44, — RX 9070 XT и RX 9070 — ожидаются в марте. Они получат 16 ГБ памяти GDDR6. Однако, по информации, полученной на форуме Chiphell, компания, возможно, работает над ещё одной версией RX 9070 с удвоенным объёмом VRAM.

Участник форума под ником zhangzhonghao утверждает: AMD планирует выпустить RX 9070/XT с 32 ГБ видеопамяти. Предполагается, что релиз состоится в первой половине 2025 года, возможно, до конца второго квартала. Эта модель, по словам источника, ориентирована на геймеров, но с прицелом на локальные вычисления в сфере ИИ, где требуется много памяти.

Для правильной компоновки такого объёма VRAM компании AMD, вероятно, придется использовать 16 модулей GDDR6 по 2 ГБ, разместив половину из них на обратной стороне платы. Модулей GDDR6 объемом 4 ГБ на данный момент не существует, и подобное решение, безусловно, заметно увеличит стоимость видеокарты.

Шина памяти останется 256-битной, а скорость — 20 Гбит/с, поэтому общая пропускная способность не изменится. Теоретически, это будет первая игровая видеокарта AMD с 32 ГБ. На практике же, её производительности, вероятно, будет недостаточно, чтобы полностью раскрыть потенциал столь объемного VRAM в играх. Однако, для задач, интенсивно использующих память (например, при работе с большими языковыми моделями в сфере ИИ), подобное добро придётся как нельзя кстати.