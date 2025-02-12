Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
AMD готовит Radeon RX 9070 XT с 32 ГБ памяти для игр и ИИ
Это вам не 12 Гбайт, как у некоторых.

По слухам, AMD готовит к выпуску особую версию видеокарты Radeon RX 9070 XT, оснащённую 32 ГБ видеопамяти. Вопреки ожиданиям, это не профессиональная модель, а решение, предназначенное как для игр, так и для задач, связанных с искусственным интеллектом (ИИ).

Мы помним, что первые видеокарты AMD на базе архитектуры RDNA 4 (серия RX 9000), построенные на чипах Navi 48 и Navi 44, — RX 9070 XT и RX 9070 — ожидаются в марте. Они получат 16 ГБ памяти GDDR6. Однако, по информации, полученной на форуме Chiphell, компания, возможно, работает над ещё одной версией RX 9070 с удвоенным объёмом VRAM.

Участник форума под ником zhangzhonghao утверждает: AMD планирует выпустить RX 9070/XT с 32 ГБ видеопамяти. Предполагается, что релиз состоится в первой половине 2025 года, возможно, до конца второго квартала. Эта модель, по словам источника, ориентирована на геймеров, но с прицелом на локальные вычисления в сфере ИИ, где требуется много памяти.

Для правильной компоновки такого объёма VRAM компании AMD, вероятно, придется использовать 16 модулей GDDR6 по 2 ГБ, разместив половину из них на обратной стороне платы. Модулей GDDR6 объемом 4 ГБ на данный момент не существует, и подобное решение, безусловно, заметно увеличит стоимость видеокарты.

Шина памяти останется 256-битной, а скорость — 20 Гбит/с, поэтому общая пропускная способность не изменится. Теоретически, это будет первая игровая видеокарта AMD с 32 ГБ. На практике же, её производительности, вероятно, будет недостаточно, чтобы полностью раскрыть потенциал столь объемного VRAM в играх. Однако, для задач, интенсивно использующих память (например, при работе с большими языковыми моделями в сфере ИИ), подобное добро придётся как нельзя кстати.

#amd #видеокарты #radeon rx 9070 xt
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Игры от Playstation будут выходить на Xbox - FromSoftware стала студией PlayStation
9
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 (GA403)
11
ТОП-9 игровых ПК-корпусов в бюджете от 7.5 до 10 тысяч рублей – рейтинг 2025 года
82
Что выбрать экономной хозяйке - сравнение подсолнечного и рапсового масла
24
Что не так с телевизорами с разрешением 8К, и почему продвинутая технология уходит с рынка
19
Про отказ от Flatpak, введение "игрового режима" и прочие исправления в выпуске Chimbalix 24.7
12
Как американские F-16 впервые применяют в воздушном бою дешевые ракеты с лазерным наведением
2
Утилита dgVoodoo 2 - создаем ремастер старых игр на примере Starship Troopers: Terran Ascendancy
3
Создаём установочный пакет Blender 4.3.2 для Linux с помощью Installer-SH 2.1
+
Краткий обзор лучших "оскароносных" фильмов (субъективно), 1-я часть
+

Сейчас обсуждают

Аристарх Орлийский
16:34
Ты пьяный что ли? Б580 им сильно уступит в производительности. И так как я работаю из под линукса чаще чем на Винде, мне проще взять красную карту, на линуксе с их дровами никаких проблем нет, мне удо...
ITHome: AMD намерена захватить рынок видеокарт среднего сегмента за счет агрессивных цен
Маэстро
16:29
То-то я смотрю Шизикбек день ото дня тупее становится.
Постоянное использование генеративного ИИ притупляет наши когнитивные способности - Microsoft
jugador
16:24
Это карта для ИИ. Амд в прошлом году заработала в 2 раза больше на датацентрах, и просела на 56% в игровых картах. Верной дорогой идёт...
AMD может разрабатывать для серии Radeon RX 9000 игровую видеокарту с 32 ГБ памяти
Чaтo - -- - Бoт
16:21
Слив засчитан, тов. пендосы. Просто ваш"летающий ноутбук" не выдержал конкуренции с Су-57.
AMD работает над видеокартой Radeon RX 9070 XT с 32 ГБ памяти
Александр Мухин
16:20
Даже Intel готовится выпустить свой обрезок в 24 ГБ-варианте, явно рассчитывая на спрос со стороны ML. А большой чип, видимо, слишком дорого разрабатывать чисто для игр. Он может не окупиться.
AMD может разрабатывать для серии Radeon RX 9000 игровую видеокарту с 32 ГБ памяти
Чaтo - -- - Бoт
16:18
Европейчики, срочно организуйте импорт кiзякiв из Некроины! Пока там есть кому эти катяхи откладывать да скирдовать. А то вон что нынче вна Некроине злочiнна влада учинила: "...Зеленский подписал зако...
FT: Еврокомиссия планирует временно "заморозить" цены на газ в ЕС
Владимир Алипов
16:18
RX 9070 ХТ будет мощнее чем все думают и цена ниже ,они ждут производство что бы видеокарт был достаток ,на фоне дефицита у nvidia они хотят сорвать куш и с новой FSR они планируют обогнать 4080 ,дора...
Почему AMD откладывает релиз Radeon RX 9070 ХТ, а GeForce RTX 5070 окажется медленнее, но дешевле
Эль Га
16:15
Может отделался? Нет
Зарегистрирован первый случай выхода из строя процессора AMD Ryzen 7 9800X3D при веб-серфинге
Эль Га
16:14
Разогнал и сжег, но дёшево обделался!
Зарегистрирован первый случай выхода из строя процессора AMD Ryzen 7 9800X3D при веб-серфинге
aleximus777
16:13
С контентом туго, но он будет - даже мобилки и те вовсю начали некое подобие 8К выдавать. Все тут как и с герцами... 30 кадров - хреновато. 60 - намного лучше. 90 - ощутимо лучше. 120 - еще немного лу...
Что не так с телевизорами с разрешением 8К, и почему продвинутая технология уходит с рынка
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем