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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC спешит наладить выпуск 3-нм чипов в США с 2027 года
Поскольку тарифы Трампа не оставляют иного выбора.

Дональд Трамп (Donald Trump) на этапе прошлогодней предвыборной кампании не очень лестно высказывался о тайваньской полупроводниковой промышленности, обвиняя остров у побережья Китая в «воровстве» целой отрасли. Соответственно, рассчитывать на смягчение таможенной политики в отношении чипов тайваньского производства после вступления Трампа в должность президента США не приходится, поэтому TSMC, как отмечает TrendForce со ссылкой на тайваньскую прессу, старается ускорить запуск производства 3-нм чипов в штате Аризона.

Источник изображения: TSMC

Первоначально компания должна была освоить его на втором своём предприятии в этом штате, которое планировалось ввести в строй к 2028 году. Теперь же она готова с середины следующего года приступить к монтажу необходимого оборудования, а массовый выпуск 3-нм продукции освоить в Аризоне с 2027 года в количестве до 30 000 кремниевых пластин в месяц.

Позже в Аризоне появится и третье предприятие TSMC, которое освоит выпуск продукции по технологии A16 к началу следующего десятилетия. В скором времени в США пройдёт заседание совета директоров TSMC, и некоторые источники ожидают, что по его итогам компания объявит как о планах по строительству четвёртого предприятия в Аризоне, так и предстоящем появлении в Техасе предприятия по тестированию и упаковке чипов. Последнее позволит исключить Тайвань из логистической цепочки и добиться более выраженного технологического суверенитета США.

#сша #tsmc #дональд трамп #аризона
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