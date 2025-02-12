Renault также попала в орбиту интересов тайваньского производителя.

На прошлой неделе после развала переговоров по объединению Nissan и Honda появилась информация о том, что первая из них готова сотрудничать с новыми партнёрами типа Foxconn. Председатель правления последней Янг Лю (Young Liu), как сообщает Reuters, только на этой неделе сделал первые публичные комментарии по поводу ситуации с Nissan. Он подчеркнул, что Foxconn стремится сотрудничать с Nissan, а не купить её целиком.

Источник изображения: Foxconn

Даже пакет акций Nissan тайваньский производитель готов купить только в случае крайней необходимости. В целом же у Foxconn нет намерений превращаться в полноценного автопроизводителя, задача заключается в использовании своего опыта в сфере контрактного выпуска электроники для предоставления соответствующих услуг прочим автомобильным маркам. К слову, сотрудничать с Renault тайваньский гигант тоже готов, ведь этой французской компании принадлежит около 36% акций Nissan Motor.

Отметим, что успехи Foxconn в сфере производства электромобилей пока ограничены преимущественно островом Тайвань, причём здесь компания более известна коммерческой техникой, которая реализуется под маркой Foxtron. Попытки наладить контрактную сборку электромобилей для Fisker и Lordstown Motors провалились из-за банкротства соответствующих заказчиков.