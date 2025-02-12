Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
По срокам выхода Tesla Roadster второго поколения до сих пор нет ясности
А между тем, он должен был выйти ещё пять лет назад.

Представители сайта Electrek воспользовались чат-ботом Grok для компиляции основных этапов подготовки к анонсу электромобиля Tesla Roadster второго поколения, и выяснили, что первичная презентация модели состоялась в ноябре 2017 года, и тогда планировалось, что массовое производство должно начаться в 2020 году. Как уже можно понять, оно не началось ни в 2020 году, ни в прошлом, хотя формально Илон Маск (Elon Musk) обещал до конца 2024 года продемонстрировать серийный вариант машины и начать его сборку в 2025 году.

Источник изображения: Tesla

В принципе, 2025 год только начался, поэтому говорить об окончательном срыве сроков пока нельзя, но признаков какой-то активности Tesla на этом направлении пока не видно. Что характерно, во время недавнего интервью Джею Лено (Jay Leno) высокопоставленные руководители Tesla о модели Roadster упомянули только мимоходом. Ведущий шоу попросил их перечислить, какие модели электромобилей могут иметь по три тяговых электродвигателя, и они сходу назвали Tesla Model S и Model X в исполнении Plaid, а также пикап Cybertruck в версии Beast. Лишь после ремарки ведущего они признали, что и Roadster может иметь три тяговых электродвигателя. В дальнейшей беседе они ничего про эту модель не упоминали.

#tesla #электромобили tesla #tesla roadster
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Игры от Playstation будут выходить на Xbox - FromSoftware стала студией PlayStation
9
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 (GA403)
10
Как Isuzu Trooper стал легендой среди японских внедорожников и почему его ценят до сих пор
3
Что выбрать экономной хозяйке - сравнение подсолнечного и рапсового масла
16
Как американские F-16 впервые применяют в воздушном бою дешевые ракеты с лазерным наведением
1
Про отказ от Flatpak, введение "игрового режима" и прочие исправления в выпуске Chimbalix 24.7
8

Сейчас обсуждают

Чaтo - -- - Бoт
10:09
Скоро ничего от нэньки Некроины вообще не останется: "...В г. Кривой Рог прилетела баллистическая ракета ОТРК «Искадер-М». По сообщениям местных жителей ракета прилетела в очередной отель-располагу с...
Зеленский сообщил о готовности провести обмен территориями с Россией
Чaтo - -- - Бoт
10:06
Как это нет? А навоз свынячий, что можно понавытряхивать из шаровар кастрюлеголовых скакуасов? Це ж ценное органическое сырьё.
Bloomberg: министр финансов США направится в Киев договариваться о полезных ископаемых
Эдуард Кузнецов
10:03
За такие деньжыщи могли бы в коплекте блок питания ложить, с правильными шнурками) Но что то мне подсказывает, не помогло бы.
Случай выгорания RTX 5090 FE: разъем блока питания нагрелся до температуры в 150°C
Чaтo - -- - Бoт
09:52
Тема разгона плоек, поливаемых для охлаждения оливковым/подсолнечным маслом, не раскрыта.
Что выбрать экономной хозяйке - сравнение подсолнечного и рапсового масла
DANYNAFIG
09:52
Какой то клоун что то нам меняет , я в аху.. :D
Зеленский сообщил о готовности провести обмен территориями с Россией
linux4ever
09:47
Ну Василий Коренков точно лучше знает, чем der8auer, занимающийся модификацией питания 20 лет.
Der8auer считает разъем 12VHPWR у Geforce RTX 5090 "крайне сомнительным"
DonCarleone
09:46
Министр финансов, договариваться о полезных ископаемых? Он скорее о деньгах приедет договариваться, нету на краине никаких полезных ископаемых...
Bloomberg: министр финансов США направится в Киев договариваться о полезных ископаемых
PanzerK
09:43
Ну вот такие у нас тут горе-сборщики собрались... Типичные безграмотные барыги.
Сборка потенциально-игрового ПК в декабре 2024 года за 55 тысяч рублей
lion77815
09:42
Там, банально, та пломба <гелиевая> навернулась однозначно. И хана пластинам
Совет директоров OpenAI высказался против продажи стартапа Илону Маску
PanzerK
09:41
Знатно ты обделался... мамкин сборщег... вот собрал так собрал, что при установке дискретки - покупка которой через полгода была одним из условий при сборке, окажется что надо процессор менять.
Сборка потенциально-игрового ПК в декабре 2024 года за 55 тысяч рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем