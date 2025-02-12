А между тем, он должен был выйти ещё пять лет назад.

Представители сайта Electrek воспользовались чат-ботом Grok для компиляции основных этапов подготовки к анонсу электромобиля Tesla Roadster второго поколения, и выяснили, что первичная презентация модели состоялась в ноябре 2017 года, и тогда планировалось, что массовое производство должно начаться в 2020 году. Как уже можно понять, оно не началось ни в 2020 году, ни в прошлом, хотя формально Илон Маск (Elon Musk) обещал до конца 2024 года продемонстрировать серийный вариант машины и начать его сборку в 2025 году.

Источник изображения: Tesla

В принципе, 2025 год только начался, поэтому говорить об окончательном срыве сроков пока нельзя, но признаков какой-то активности Tesla на этом направлении пока не видно. Что характерно, во время недавнего интервью Джею Лено (Jay Leno) высокопоставленные руководители Tesla о модели Roadster упомянули только мимоходом. Ведущий шоу попросил их перечислить, какие модели электромобилей могут иметь по три тяговых электродвигателя, и они сходу назвали Tesla Model S и Model X в исполнении Plaid, а также пикап Cybertruck в версии Beast. Лишь после ремарки ведущего они признали, что и Roadster может иметь три тяговых электродвигателя. В дальнейшей беседе они ничего про эту модель не упоминали.