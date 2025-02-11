Ну не кирпичи же в кармане таскать.

По слухам, Galaxy S25 Edge не только станет самым тонким смартфоном в линейке Samsung, но и самым лёгким, даже легче базовой модели. Инсайдер Ice Universe поделился соответствующей информацией о весе будущей новинки.

Стремление Samsung создать ультратонкий флагман повлекло за собой ряд компромиссов, включая уменьшение количества камер и ёмкости аккумулятора. Однако, именно эти изменения, по всей видимости, и обеспечат Galaxy S25 Edge звание самого лёгкого устройства в серии.

Ранее сообщалось о разработке двух прототипов Galaxy S25 Edge. Выбранный для серийного производства вариант имеет толщину всего 5,84 мм, что привело к отказу от одной из тыловых камер. Меньшее количество компонентов, как утверждает Ice Universe в X, положительно скажется на весе устройства, делая его легче базового Galaxy S25.

Напомним, что Galaxy S25 оснащён 6,2-дюймовым дисплеем и аккумулятором на 4000 мАч, а его вес составляет 162 грамма. Galaxy S25 Edge, несмотря на больший 6,7-дюймовый экран, будет весить меньше. Добиться этого, вероятно, удалось благодаря сочетанию уменьшенной батареи и сокращению количества материалов, используемых в корпусе.

Сертификация 3C показала, что ёмкость аккумулятора Galaxy S25 Edge составит 3900 мАч, что немного меньше, чем у базовой модели. Более тонкий корпус также подразумевает меньшее использование алюминия, что способствует снижению веса.

Точная дата анонса пока неизвестна. Ранее сообщалось о возможном запуске в апреле.