Но прошлый год был весьма удачным на фоне позапрошлого.

Аналитики Counterpoint Research на прошлой неделе заявили, что по итогам прошлого года выручка контрактных производителей чипов выросла на солидные 22%, что с учётом просадки в 2023 году является хорошим результатом, но в наступившем году темпы роста ограничатся 20%, хотя в роли локомотива отрасли по-прежнему будут выступать компоненты для систем искусственного интеллекта.

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В среднем степень загрузки производственных мощностей будет колебаться в этом году в районе 80%, но если в сфере передовой литографии (тоньше 5 нм) она будет превышать 90%, то в сегменте зрелой литографии (грубее 28 нм) она будет заметно ниже. Во-первых, последнее направление деятельности сильнее зависит от стагнирующих направлений автомобильной электроники и компонентов для систем промышленной автоматизации. Во-вторых, китайские производители активно наращивают свои производственные мощности в этом сегменте рынка, усиливая конкуренцию. Автомобильный рынок начнёт демонстрировать признаки восстановления спроса на новые полупроводниковые компоненты лишь во второй половине текущего года, как рассчитывают аналитики.

Если говорить о фактических объёмах выпускаемой контрактными производителями продукции, то они по итогам года в месячном выражении увеличатся в среднем на 11%, как прогнозируют представители Counterpoint Research. В период до 2028 года включительно выручка контрактных производителей чипов будет ежегодно расти в среднем на 13–15 %.