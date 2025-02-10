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Редакция
Новости Hardware Михаил Андреев
Поступают первые сообщения о плавящихся разъёмах питания у NVIDIA GeForce RTX 5090
Речь пока идёт о видеокартах в их «референсном» исполнении — Founders Edition.

Постыдная история с плавящимися и выгорающими разъёмами питания на видеокартах NVIDIA уходит в период, когда компания начала использовать разъём питания 12VHPWR. Потребляемая видеокартами мощность в ряде случаев зашкаливает, ну и контакты не выдерживают, в результате чего возникают прогары и оплавления. С NVIDIA GeForce RTX 5090, по всей видимости, история повторяется.

И если с видеокартами предыдущего поколения проблема явно была на стороне производителя, то вот в этот раз, по крайней мере, на данном этапе, NVIDIA может отречься и заявить о собственной невиновности. Так, издание The Verge обратило внимание на историю реддитора под ником ivan6953, сообщившего, что у его новенькой RTX 5090 оплавились коннекторы на блоке питания и самой видеокарте, а также подгорели сами провода, тянущиеся от разъёма к разъёму.

По словам бедолаги, он хорошо разбирается в компьютерах и уверен в том, что контакты с обеих сторон прилегали плотно. Ранее, напомним, NVIDIA списывала причину выгорания разъёмов питания на видеокартах на плохой контакт, в результате чего между разъёмом и коннектором возникал дуговой разряд.

Почему мы упомянули, что в данном случае NVIDIA может сказать, что вина в произошедшем не на её стороне? Потому что пользователь честно признался, что использовал «кастомный» кабель от производителя MODDIY. По словам ivan6953, он спокойно играл себе в Battlefield V, как почувствовал запах гари. Виновник неприятного запаха, как вы понимаете, был определён безошибочно. Теперь счастливый владелец RTX 5090 опасается, что NVIDIA оставит его без гарантийного обслуживания.

В любом случае, подобные происшествия ненормальны: ПК-энтузиасты использовали «кастомные» кабели всегда, но выгорать они стали почему-то только последние несколько лет.

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