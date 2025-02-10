Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Михаил Андреев
У NVIDIA GeForce RTX 5090 начали плавиться разъёмы питания
Речь пока идёт о видеокартах в их «референсном» исполнении — Founders Edition.

Постыдная история с плавящимися и выгорающими разъёмами питания на видеокартах NVIDIA уходит в период, когда компания начала использовать разъём питания 12VHPWR. Потребляемая видеокартами мощность в ряде случаев зашкаливает, ну и контакты не выдерживают, в результате чего возникают прогары и оплавления. С NVIDIA GeForce RTX 5090, по всей видимости, история повторяется.

И если с видеокартами предыдущего поколения проблема явно была на стороне производителя, то вот в этот раз, по крайней мере, на данном этапе, NVIDIA может отречься и заявить о собственной невиновности. Так, издание The Verge обратило внимание на историю реддитора под ником ivan6953, сообщившего, что у его новенькой RTX 5090 оплавились коннекторы на блоке питания и самой видеокарте, а также подгорели сами провода, тянущиеся от разъёма к разъёму.

По словам бедолаги, он хорошо разбирается в компьютерах и уверен в том, что контакты с обеих сторон прилегали плотно. Ранее, напомним, NVIDIA списывала причину выгорания разъёмов питания на видеокартах на плохой контакт, в результате чего между разъёмом и коннектором возникал дуговой разряд.

Почему мы упомянули, что в данном случае NVIDIA может сказать, что вина в произошедшем не на её стороне? Потому что пользователь честно признался, что использовал «кастомный» кабель от производителя MODDIY. По словам ivan6953, он спокойно играл себе в Battlefield V, как почувствовал запах гари. Виновник неприятного запаха, как вы понимаете, был определён безошибочно. Теперь счастливый владелец RTX 5090 опасается, что NVIDIA оставит его без гарантийного обслуживания.

В любом случае, подобные происшествия ненормальны: ПК-энтузиасты использовали «кастомные» кабели всегда, но выгорать они стали почему-то только последние несколько лет.

#nvidia #видеокарты #компьютеры #rtx 5090 #железо #geforce rtx 5090 #nvidia geforce rtx 5090 #geforce rtx 5000 series #nvidia geforce rtx 5000 series #rtx 5000 series
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Оптимальная игровая сборка февраля 2025г для любых игр в 1080р@60 fps всего за 60 000 рублей
77
О сложности выбора процессора для игрового ПК в 2025 году — от Core i3-10100F до Ryzen 7 9800X3D
160
БПЛА С-70 «Охотник» с экранированным плоским соплом и новым двигателем - подробности разработки
4
Почему солдаты редко используют вражеское оружие, даже если у них закончились патроны
3
Итоги гоночного уик-энда 8-9 февраля
+
В Москве продолжается строительство уникального моста через Москву-реку в створе Берегового проезда
+
Т-90М с комплексом Арена-М сбивает подлетающие противотанковые ракеты сотнями вольфрамовых осколков
6
Как Isuzu Trooper стал легендой среди японских внедорожников и почему его ценят до сих пор
3
В 2024 году продано 18 млн Sony PlayStation 5 и 3 млн Xbox Series
3

Сейчас обсуждают

Karafuto76
00:06
Так точно у нас на Сахалине и в помине не было ни каких Trooper, а были сплошь Isuzu Bighorn.
Как Isuzu Trooper стал легендой среди японских внедорожников и почему его ценят до сих пор
bzun
23:59
Опять чушь и бред
"Авангард" представила радиолокатор, способный обнаруживать БПЛА на расстоянии до 20 километров
bzun
23:57
Чушь и бред.
БПЛА С-70 «Охотник» с экранированным плоским соплом и новым двигателем - подробности разработки
OldBrave
23:38
О да! Вольфрама у нас просто завались, тем более, что он по цене золота...
Т-90М с комплексом Арена-М сбивает подлетающие противотанковые ракеты сотнями вольфрамовых осколков
[Zero]
23:24
Нифига не норм. Попробуй в динамичной сцене кадр остановить.
Hardware Unboxed: для успеха RX 9070 XT должна быть на 20-30% дешевле конкурента от NVIDIA
Гнар Йордл
23:05
Шел шестой год того, как дятлы по обе стороны баррикад хавают апскейл, продолжая при этом закидывать друг друга говном и нахваливать свою хуиту...
Новая RTX 5090 оказалась на 18% слабее в производительности, чем RTX 4090
Vorvort
22:56
Чувак, лечись. AMD дарить тебе карту не обязана. Если фанат зелени, то есть для тебя 5080 за 210К. Вперед!
Hardware Unboxed: для успеха RX 9070 XT должна быть на 20-30% дешевле конкурента от NVIDIA
Drunk Axxturel
22:55
Мм, мне нравится что рх9070хт мощнее 7900хт при меньшем количестве ядер, 4000 это чуть большк 7800хт но намного меньше 7900хт, значит еще есть где улучшать архитектуру
Почему AMD откладывает релиз Radeon RX 9070 ХТ, а GeForce RTX 5070 окажется медленнее, но дешевле
Vorvort
22:53
В HU работает клоун. Цены у AMD на 7000-ю серию в каждом сегменте были значительно ниже, чем у Nvidia, а уступали ее карты только в лучах, которые не играбельны даже на 5090. Если 90% баранов покупают...
Hardware Unboxed: для успеха RX 9070 XT должна быть на 20-30% дешевле конкурента от NVIDIA
Ваха Чеченский
22:53
вон сколько ошибок у оборвана сельского.
О сложности выбора процессора для игрового ПК в 2025 году — от Core i3-10100F до Ryzen 7 9800X3D
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем