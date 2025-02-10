Скандал получился довольно масштабный.

На рынке компьютерных комплектующих случился скандал: жёсткие диски Seagate, использовавшиеся ранее для майнинга криптовалюты Chia, попали в продажу под видом новых. Данные накопители, отдельные экземпляры которых отработали от 15 000 до 50 000 часов, после тщательной маскировки признаков износа снова оказались на прилавках магазинов.

Напомним, во времена бума Chia спрос на высокоёмкие жёсткие диски стремительно вырос, вызвав дефицит и скачок цен. Когда добыча этой криптовалюты стала нерентабельной, многие китайские фермы закрылись, и использованные диски хлынули на рынок.

Злоумышленники перепрошили накопители, сбросив стандартные SMART-параметры, чтобы скрыть реальную наработку. Это позволило обмануть как продавцов, так и покупателей, выдавая подержанные диски за новые. Первые несоответствия были выявлены в январе, когда пользователи заметили проблемы с «новыми» дисками Seagate Exos, предназначенными для серверов. С тех пор случаи обнаружения подобных устройств зафиксированы в Европе, Австралии, Таиланде и Японии.

Если что, узнать истинную историю эксплуатации вашего HDD можно с помощью глубокого анализа FARM (Field-Accessible Reliability Metrics). Для проверки рекомендуется использовать Smartmontools версии 7.4 и выше (команда: smartctl -l farm /dev/sda) или утилиту SeaTools от Seagate. Ритейлеры реагируют по-разному. Некоторые признали проблему и предлагают возврат или обмен, другие создали специальные службы поддержки для решения ситуации. Многие заявляют, что сами стали жертвами недобросовестных поставщиков и не подозревали о подделке.

Компания Seagate отрицает участие в распространении этих дисков через официальные каналы и призывает пострадавших обращаться по адресу fraud@seagate.com. Производитель начал внутреннее расследование и сотрудничает с ритейлерами и правоохранительными органами для выявления виновных. Ситуация указывает на необходимость тщательного контроля цепочек поставок, о результатах расследования станет известно позже.