Медианная цена ПК упала на 12%, составив 36 380 руб.

Рынок персональных компьютеров в России, просевший в 2022-2023 гг., продемонстрировал признаки восстановления. Однако, несмотря на оживление, эксперты не предвидят значительного роста продаж в 2025 году.

Снижение средней стоимости ПК аналитики объясняют укреплением позиций отечественных и китайских брендов, а также ростом популярности компьютеров, собранных из комплектующих самостоятельно. «М.Видео-Эльдорадо» отмечает лидерство российских IRU и RASKAT, предлагающих гибкость конфигурации благодаря локальной сборке. В «Ситилинке» же констатируют усиление китайских и американских производителей в сегменте мощных игровых ПК.

По данным «Платформы ОФД», медианная цена ПК упала на 12%, составив 36 380 руб., при этом количество покупок выросло на 29% относительно предыдущего года. Представитель «М.видео-Эльдорадо» приводит схожие цифры: средняя цена снизилась на 10% (с 26 100 до 23 000 руб.).

Как отмечает Сергей Зарайский («М.Видео-Эльдорадо»), рынок ПК трансформируется: потребители ищут оптимальное соотношение цены и качества, а влияние китайских производителей усиливается. Прогнозируется дальнейший рост популярности сборных моделей и бюджетных решений.

По мнению Артура Махлаюка («Марвел-дистрибуция»), рынок скорректировался, а падение спроса на готовые решения объясняется тем, что любители мощных ПК предпочитают собирать их самостоятельно, используя, в том числе, и рынок б/у комплектующих, где можно найти более производительные детали за меньшие деньги. В погоне за производительностью, экономные геймеры обращают взор на вторичный рынок.

В «Марвел-дистрибуции» зафиксировали падение продаж системных блоков на 8%: с 876 700 штук (38,6 млрд руб.) в 2023 г. до 806 500 штук (38,4 млрд руб.) в 2024 г. Примечательно, что в 2023 году, по сравнению с 2022-м, наблюдался рост на 20,6%.

Динамика начала 2025 года подтверждает тенденцию роста: по данным «Ситилинка», только за январь продажи ПК в денежном выражении увеличились на 8% год к году. Особенно заметен рост продаж китайского бренда Teclast (+156%) и американского Dell (+118%).

В «Чек индексе» отмечают, что в 2024 году драйвером роста продаж настольных компьютеров стали игровые ПК. Распространение российских и китайских брендов, а также моделей без предустановленной ОС или с российскими ОС, способствовало снижению цен. Аналитики также связывают рост рынка с низкой базой продаж 2023 года, последовавшей за спадом 2022 года, вызванным уходом иностранных вендоров.

По мнению Дениса Кускова (Telecom Daily), значительного роста рынка в 2025 году ожидать не стоит, поскольку основной отложенный спрос уже удовлетворён. Вряд ли, потребители, обновившие «железо» в прошлом году, вновь решатся на это в ближайшей перспективе.

Независимый эксперт Александр Сурков видит причину снижения цен в конкуренции между офлайн- и онлайн-ритейлерами. Стабилизация поставок по параллельному импорту в 2024 году позволила снизить цены, завышенные в 2023 году из-за логистических сложностей. Корпоративный спрос, по мнению эксперта, может поддержать рынок в 2025 году, но существенных изменений в сегменте ПК для личного пользования не предвидится.

Группа «М.видео-Эльдорадо» сообщает о росте продаж ПК на 22% в штучном выражении (до 3 млн устройств) и на 10% в денежном (до 71 млрд руб.) в 2024 году, на фоне инфляции в 9,54%.