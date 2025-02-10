И подвела итоги января.

Компания TSMC на этой неделе не только подвела итоги января, сообщив о росте месячной выручки на 36% в годовом сравнении до $8,9 млрд, но и оценила ущерб от землетрясения магнитудой 6,4 балла, которое произошло 21 января и сопровождалось повторными толчками на протяжении новогодних каникул, проходивших на Тайване в последующие дни.

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Как отмечается в сообщении компании, здания и оборудование предприятий TSMC в непосредственной близости от эпицентра не пострадали, как и инженерные коммуникации, но часть продукции была забракована. Ущерб оценивается в $161 млн, и теперь компания считает, что её выручка в первом квартале расположится ближе к нижней границе диапазона от $25 до $25,8 млрд. Зато норма прибыли и норма операционной прибыли пострадать не должны, как и прогноз по выручке на весь 2025 год. Другими словами, стихийное бедствие оказало краткосрочное и не очень сильное влияние на финансовые показатели TSMC.