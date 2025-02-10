И усилит экспансию на зарубежные рынки.

Китайские конкуренты Илона Маска (Elon Musk) ничуть не стесняются делать громкие обещания и строить амбициозные планы. Как отмечает ITHome, глава и основатель компании XPeng Хэ Сэопэн (He Xiaopeng) считает, что в последующие пять лет именно технологии автопилота окажут максимальное влияние на мировой рынок электромобилей. Во второй половине текущего года компания намеревается добиться уровня автономности L3 по классификации SAE для своих электромобилей, что позволит автовладельцам значительную часть времени не участвовать в управлении машиной и даже отвлекаться от дороги.

Источник изображения: XPeng

XPeng собирается вкладывать в развитие автопилота серьёзные средства, а в этом году начать использовать чипы для автопилота собственной разработки. Очевидно, выпускать их будет некий контрактный производитель. Данные процессоры найдут применение не только в наземном электротранспорте, но и в летательных аппаратах, а также человекоподобных роботах. К концу 2025 года продукция XPeng будет предлагаться на рынках более чем 60 стран. В последующие десять лет компания намеревается более половины всей выручки получать от продаж за пределами Китая.