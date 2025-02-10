И покрывать соответствующие расходы.

Современные автомобили с постоянным подключением к облачным сервисам стали такими же мобильными устройствами, как смартфон, а потому позволяют собирать о своих владельцах достаточно подробную информацию. Страховые компании готовы предлагать владельцам таких машин более выгодные тарифы на свои услуги, при условии готовности клиентов делиться информацией о своей манере езды и маршрутах. Как сообщает CnEVPost со ссылкой на китайские СМИ, местный производитель электромобилей XPeng собирается предложить своим покупателям инновационные страховые продукты в сотрудничестве с профильными компаниями.

Источник изображения: XPeng

Если ДТП произойдёт в момент, когда электромобиль XPeng двигался под управлением фирменного автопилота, автопроизводитель готов взять на себя вину и покрыть убытки пострадавших за свой счёт. Кстати, XPeng станет не первым автопроизводителем, предложившим такой страховой продукт. Ещё в прошлом году поддерживаемая Baidu компания Jiyue предлагала аналогичные условия страхования, причём в случае ДТП с участием автопилота она в дальнейшем компенсировала автовладельцу рост стоимости последующего страхового полиса. Впрочем, Jiyue разорилась по другим причинам, и теперь XPeng в какой-то мере может предлагать подобное решение, как уникальное для китайского рынка.