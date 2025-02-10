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Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla Cybertruck на автопилоте въехал в столб, не перестроившись в соседнюю полосу
Водитель не пострадал, но призывает не доверять автоматике на все сто.

Как сообщает издание Electrek, на днях начала получать распространение информация об инциденте с электрическим пикапом Tesla Cybertruck, водитель которого слишком доверился функции FSD версии 13.2.4, в результате чего не смог избежать аварии и наезда на столб, который находился в довольно неожиданном месте, судя по фотографиям с места происшествия.

Источник изображения: Jonathan Challinger

Двигавшийся на участке многополосной дороги Джонатан Чэллинджер (Jonathan Challinger), по его собственному признанию, слишком доверился комплексу активной помощи водителю FSD 13.2.4, и пропустил момент, когда следовало вмешаться в управление его пикапом Tesla Cybertruck и перестроиться из крайней правой полосы в левую, чтобы избежать наезда на расположенный в конце правой полосы фонарный столб. Разметка и дорожные знаки предупреждали о сужении проезжей части и необходимости перестроиться заблаговременно, но автоматика на них не обратила внимания, а водитель не успел вмешаться в управление, из-за чего пикап подпрыгнул на перегородившем ему дорогу бордюре и врезался в мачту освещения. Водитель не получил повреждений, но выразил сожаление по поводу своей беспечности.

Источник изображения: TroyTeslike

Как пояснил владелец пострадавшего пикапа, дорожная обстановка на момент, предшествующий столкновению, позволяла безопасно перестроиться в левую полосу. По всей видимости, нейросеть Tesla не слишком хорошо знакома с подобным довольно редким расположением препятствий на многополосных дорогах. Возможно, своё влияние могли оказать и неблагоприятные условия видимости, поскольку электромобили в своём автоматическом режиме управления всё больше полагаются на получаемые с бортовых камер данные.

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