Но только старших моделей, и только для первых владельцев.

На заре становления бизнеса Tesla приходилось привлекать покупателей к электромобилям не самыми тривиальными способами. Поскольку обеспокоенность слабым распространением зарядных станций на определённом этапе была присуща аудитории, Tesla долгое время предлагала возможность бесплатно заряжаться на фирменных зарядных станциях Supercharger всем клиентам. Позже от этой практики она отказалась, Илон Маск (Elon Musk) даже назвал эту опцию неоправданной с точки зрения бизнеса, но в конце прошлого года она на короткое время снова вернулась в маркетинговый арсенал Tesla.

Источник изображения: Tesla

Как сообщает Electrek, на уходящей неделе Tesla повысила цены на электромобили Model X, собираемые в Калифорнии, на $5000. В результате даже младшая из двух доступных конфигураций оказалась дороже $84 990, что автоматически лишило её покупателей права претендовать на федеральный налоговый вычет в размере $7500. Впрочем, его скоро могут отменить, поэтому желания цепляться за эту ускользающую льготу у Tesla явно не было.

Чтобы компенсировать рост цен, Tesla предложила одну из опций на выбор бесплатно при покупке пакета FSD, скидку в размере $1000, а также вернула в строй предложение о бесплатной пожизненной зарядке для покупателей Model X и Model S в США, Канаде, Пуэрто-Рико, Европе и на Ближнем Востоке. Правда, права использования зарядных станций Supercharger бесплатно лишаются таксисты и другие владельцы, использующие машину для коммерческих целей, хотя и не совсем понятно, как это будет отслеживаться. Кроме того, опция не привязана к электромобилю, и если первый владелец решит его продать, новому она не достанется.