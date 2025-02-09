Он предпочитает создавать компании с нуля, хотя и помнит об исключении с Twitter.

В апреле прошлого года тогдашние американские власти приняли закон, по которому деятельность китайской социальной сети TikTok на территории США должна была попасть под запрет 19 января 2025 года, если к тому времени китайская компания ByteDance не передала бы на коммерческих условиях свои американские активы кому-то из доверенных с точки зрения властей США инвесторов. Поскольку этого не произошло, вступавшему в тот момент в должность президента Дональду Трампу (Donald Trump) пришлось буквально спасать TikTok, выпустив указ об отсрочке вступления апрельского закона в силу на 75 дней.

Источник изображения: Reuters

В прошлом месяце Трамп также заявил, что не исключает возможности покупки TikTok своим соратником, американским миллиардером Илоном Маском (Elon Musk). Последний, как стало известно благодаря публикации Reuters, во время одного из своих выступлений в конце января выразил равнодушие к идее покупки TikTok. Во-первых, он подчеркнул, что у него нет планов в этой сфере, поскольку он не знает, что мог бы делать с TikTok. Этим приложением он не пользуется, не знаком с форматом видео, которое доминирует на китайской платформе.

Во-вторых, Маск несколько категорично добавил, что обычно не покупает компании, а создаёт их с нуля. Случай с покупкой Twitter, которая теперь носит имя X, по словам миллиардера, был исключением. Маск довольно активно занимается реформированием своей социальной сети X, и при желании мог бы создать из неё конкурента TikTok, поэтому отсутствие у него намерений покупать китайскую платформу вполне можно объяснить деловой логикой. Главное, чтобы в принятие решений Маском не начала вмешиваться политика, которой немало в ситуации вокруг с потенциальным запретом TikTok в США.