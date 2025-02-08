В том числе и за счёт контроля за закупками.

Хроническая убыточность многих китайских стартапов по выпуску электромобилей на фоне усиливающихся ценовых войн озадачивает западных политиков до такой степени, что они начинают подозревать китайские власти в обильном финансировании подобных компаний и стремлении нарушить принципы рыночной экономики на глобальном рынке транспортных средств с электротягой. Во многом по этой причине в США и Европе были введены заградительные пошлины на импорт китайских электромобилей.

Источник изображения: XPeng

Издание CnEVPost сообщает, что основатель, генеральный директор и председатель совета директоров китайской компании XPeng Хэ Сяопэн (He Xiaopeng) в недавнем интервью заявил, что этот автопроизводитель намеревается впервые в своей истории выйти на безубыточность хотя бы по итогам отдельного квартала именно в текущем году. На это ему позволяет надеяться статистика продаж за январь, которая продемонстрировала стабильность поставок электромобилей на фоне спорных результатов большинства китайских конкурентов. Уже три месяца подряд XPeng удаётся поставлять более 30 000 машин в месяц, январские итоги в этом смысле оказались в три с лишним раза выше прошлогоднего результата.

Глава XPeng также пришёл к выводу, что руководитель компании должен лично вникать в специфику закупок комплектующих и материалов, ибо без контроля за подчинёнными в этой сфере автопроизводителю не светит ничего хорошего. Соответствующий совет он также дал главе конкурирующей компании Nio. Можно сказать, что китайские стартапы в большинстве своём пытаются идти по стопам Tesla в развитии бизнеса, постепенно масштабируя производство за счёт выпуска более массовых электромобилей и выстраивая вертикаль в бизнесе, позволяющую оптимизировать расходы.