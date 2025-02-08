Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Вложив $40 млрд в OpenAI, японская SoftBank оценит его в $260 млрд
Эти деньги OpenAI потратит на финансирование проекта Stargate.

Глава и основатель японской корпорации SoftBank Масаёси Сон (Masayoshi Son) не оставляет попыток реализовать себя в качестве крупного венчурного инвестора, и сфера систем искусственного интеллекта кажется ему очень перспективной. Именно по этой причине японский бизнесмен выразил готовность участвовать в реализации американского мегапроекта Stargate, который позволит построить в США крупнейшую в мире вычислительную инфраструктуру за четыре года и $500 млрд.

Источник изображения: OpenAI

Попутно CNBC сообщает, что SoftBank не оставляет попыток стать прямым инвестором в капитал стартапа OpenAI, затмив тем самым корпорацию Microsoft. Японская компания надеется вложить в капитал OpenAI около $40 млрд, что позволит оценить капитализацию создателя ChatGPT в $260 млрд. С учётом первой суммы, капитализация стартапа вообще достигнет $300 млрд в течение последующего года или двух. Первый транш финансирования SoftBank готова предоставить уже весной текущего года. Полученные от японского инвестора деньги OpenAI частично направит на финансирование своего участия в реализации проекта Stargate.

#финансы #openai #softbank #капитализация #stargate
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему геймерам первыми придётся отказаться от Windows 10, и когда начать переход на Windows 11
51
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
133
Сборка потенциально-игрового ПК в декабре 2024 года за 55 тысяч рублей
58
Тройка лучших фильмов о Дракуле
8
Какой двухтерабайтный SSD купить для игрового ПК – рейтинг 2025 года
25
"Aliens: Colonial Marines": полный провал (субъективное мнение)
6
Почему я принципиально не буду менять свою RTX 3060 в ближайшие три года
109
История Razzle Dazzle - почему военные корабли были похожи на арт-объекты
2
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line TimberLine T1
3
Как Xbox Game Pass стал лебединой песнью для игровых консолей Microsoft
+

Сейчас обсуждают

Александр Сечков
09:04
Старина Лесли хорош)))
Тройка лучших фильмов о Дракуле
Александр Сечков
09:04
Дракула Брема Стокера атмосферный шедевр, остальные примеры сильно слабее. Именно там понятно, что на Дракуле проклятие, а не дар, которое он не хотел передавать Вильгельмине, и боролся с этим. В обще...
Тройка лучших фильмов о Дракуле
黒い猫 非常に黒い
09:00
В том что можно было не жлобить, взять 4060 и получить больше производительности и меньшие температуры. А тут и фпс меньше и температуры выше, в чем смысл?
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
unhurtable
08:52
Да не может быть, это же крутейшие литаки, незря же хохлопитеки их набрали...
В сети появились кадры с места падения индийского Mirage-2000
Jameson
08:50
щас арматуру теснит xMEMS вроде. и есть похожие с xmems - creative aurvana ace 2 и их китайские клоны от bluedio( в два раза дешевле)
Наушники Vivo TWS 4 Hi-Fi будут оснащены чипом Qualcomm S3 Gen 3
黒い猫 非常に黒い
08:49
Вместо того чтобы взять холодную 4060 которая чуть дороже взял в глухой корпус горячую на её фоне 7600 и порезал её производительность,гений
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
unhurtable
08:43
Нахрюкушка, ты даже не заметил как обгадился "украинский политик предложил Дональду Трампу потребовать от России вернуть их Соединённым Штатам Америки", т.е. зелебобик признал что уже все продано!
Зеленский сообщил, что около половины украинских месторождений сейчас под контролем России
Вадим Данилов
08:40
У вшивого руки растут из одного места
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
Taкoй-тo
08:23
Сергей Юлин
Россия предложила Индии совместно производить истребитель Су-57Э
Артём Гребенник
07:59
Я переходил с 1050ti на эту карту, даже сейчас не понимаю зачем, год от года новинки игровой индустрии все печальнее, соревновательный онлайн не про меня. Программисты ленятся оптимизировать уповая на...
Почему я принципиально не буду менять свою RTX 3060 в ближайшие три года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем