Эти деньги OpenAI потратит на финансирование проекта Stargate.

Глава и основатель японской корпорации SoftBank Масаёси Сон (Masayoshi Son) не оставляет попыток реализовать себя в качестве крупного венчурного инвестора, и сфера систем искусственного интеллекта кажется ему очень перспективной. Именно по этой причине японский бизнесмен выразил готовность участвовать в реализации американского мегапроекта Stargate, который позволит построить в США крупнейшую в мире вычислительную инфраструктуру за четыре года и $500 млрд.

Источник изображения: OpenAI

Попутно CNBC сообщает, что SoftBank не оставляет попыток стать прямым инвестором в капитал стартапа OpenAI, затмив тем самым корпорацию Microsoft. Японская компания надеется вложить в капитал OpenAI около $40 млрд, что позволит оценить капитализацию создателя ChatGPT в $260 млрд. С учётом первой суммы, капитализация стартапа вообще достигнет $300 млрд в течение последующего года или двух. Первый транш финансирования SoftBank готова предоставить уже весной текущего года. Полученные от японского инвестора деньги OpenAI частично направит на финансирование своего участия в реализации проекта Stargate.