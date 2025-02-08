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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Над наследником бизнеса Samsung опять сгущаются тучи
Прокуратура намерена обжаловать решение сеульского суда, оправдавшего внука основателя компании.

Внук основателя и тогдашний вице-президент компании Samsung Electronics Ли Чжэ Ён (Lee Jae-yong) до лета 2021 года отбывал тюремное наказание в общей сложности на протяжении 18 месяцев по обвинению во взятках, связанных с предвыборной кампанией одного из бывших президентов Южной Кореи. Другим президентом он был помилован, после чего вышел из тюрьмы и к 2022 году занял пост исполнительного председателя совета директоров Samsung Electronics. В этом году Высокий суд Сеула отклонил апелляцию прокуратуры на оправдательный приговор от февраля прошлого года, который снимал с Ли Чжэ Ёна обвинения по другому делу о манипуляциях с ценными бумагами в 2015 году при подготовке к слиняю двух дочерних структур Samsung. Агентство Reuters сообщает, что южнокорейская прокуратура не намерена оставлять попытки доказать вину внука основателя Samsung, а потому подаст иск в Верховный суд страны.

Источник изображения: Reuters

Соответствующие требования сторона обвинения выдвинула ещё осенью прошлого года, настаивая на заключении Ли Чжэ Ёна сроком на пять лет и выплате крупного денежного штрафа. Апелляционная жалоба была отклонена Высоким судом Сеула в этом году, но теперь прокуроры рассчитывают на рассмотрение этого дела Верховным судом Южной Кореи. Таким образом, адвокатам неформального главы Samsung рано расслабляться, поскольку впереди у них маячит работа по защите клиента уже в суде высшей инстанции. Данная перспектива не добавляет партнёрам и инвесторам Samsung уверенности в безоблачном будущем компании.

#samsung #судебное разбирательство #ли чжэ ён
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