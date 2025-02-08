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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
AMD выпустила Radeon RX 7650 GRE для китайского рынка по цене $280
Промежуточное звено, так сказать.

AMD выпустила эксклюзивную для Китая видеокарту Radeon RX 7650 Golden Rabbit Edition (GRE), призванную заполнить пробел между существующими RX 7600 и RX 7600 XT. Этот шаг демонстрирует стремление компании к удовлетворению специфических потребностей регионального рынка.

Что же представляет собой новинка? RX 7650 GRE построена на том же графическом процессоре Navi 33, что и остальная линейка RX 7600. Она оснащена 32 вычислительными блоками и 8 ГБ видеопамяти GDDR6 (как и RX 7600), в отличие от 16 ГБ у RX 7600 XT. Шина памяти и её пропускная способность также соответствуют характеристикам RX 7600.

Как отмечают в AMD, производительность RX 7650 GRE закономерно выше, чем у RX 7600, но ниже, чем у RX 7600 XT. Подобная ситуация наблюдалась с моделью RX 7900 GRE, занявшей промежуточное положение между RX 7800 XT и RX 7900 XT. Однако, стоит учитывать, что 7650 GRE ближе по своим показателям к младшей модели в линейке.

Уже сейчас партнёры AMD, включая ASRock и PowerColor, представили свои версии RX 7650 GRE. Модели ASRock Challenger и PowerColor Hellhound оснащены системами охлаждения с двумя вентиляторами, что позволяет ожидать несколько повышенных тактовых частот по сравнению со стандартной RX 7600.

С точки зрения частотных характеристик, RX 7650 GRE предлагает boost-частоту 2695 МГц. Это немного выше, чем 2655 МГц у RX 7600, но существенно ниже, чем 2755 МГц у RX 7600 XT. Карта оснащена одним 8-контактным разъёмом питания и имеет TDP 170 Вт, что лишь немного выше, чем у RX 7600 (165 Вт), и заметно ниже, чем у RX 7600 XT (190 Вт).

Ориентировочная стоимость Radeon RX 7650 GRE составляет 2099 юаней, что эквивалентно примерно $289. Это на $20 дороже, чем RX 7600 на старте продаж, и на $40 дешевле, чем RX 7600 XT.

#amd #видеокарты #radeon rx 7650 gre
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MriS
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