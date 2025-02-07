Ну вот куда им ещё деньги девать?

ASUS создала специальную версию GeForce RTX 5090 для Ближнего Востока — ROG Astral Dhahab OC. Эта видеокарта с уникальным дизайном в ближневосточном стиле и золотыми элементами. Получается, даже после выпуска очень дорогой RTX 5090 LC компания ASUS нашла чем удивить состоятельных геймеров.

Dhahab в переводе с арабского означает «золото». Кожух системы охлаждения покрыт позолотой, а на задней пластине — арабская каллиграфия, небоскребы и верблюды. ASUS позиционирует этот дизайн как «отражение стремительной модернизации региона» — переход от песков к небоскребам.

Главная особенность ROG Astral Dhahab — четыре вентилятора, увеличивающих давление воздуха на 20% для более эффективного охлаждения. Три вентилятора расположены спереди, один — сзади. Все они чёрные с золотыми акцентами.

Но дело не только во внешнем виде. Видеокарта получила улучшенную систему питания (запас прочности на 35% больше) с 80-амперными MOSFET, патентную испарительную камеру, увеличенную плотность рёбер радиатора и термопрокладку с фазовым переходом для GPU. Производительность в задачах ИИ достигает 3593 AI TOPs.

Переключение между режимами «Производительность» и «Тишина» осуществляется благодаря двойному BIOS. Два разъёма FanConnect II обеспечивают гибкость настройки системы охлаждения. Базовые характеристики соответствуют RTX 5090, но частоты повышены: 2610 МГц — в режиме разгона, 2580 МГц — в обычном, тогда как у референсной модели — 2407 МГц.

Цена и дата начала продаж не объявлены, но видеокарта очевидно будет очень дорогой.