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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
ASUS представила эксклюзивную RTX 5090 Dhahab для арабских шейхов в корпусе с позолотой и каллиграфией
Ну вот куда им ещё деньги девать?

ASUS создала специальную версию GeForce RTX 5090 для Ближнего Востока — ROG Astral Dhahab OC. Эта видеокарта с уникальным дизайном в ближневосточном стиле и золотыми элементами. Получается, даже после выпуска очень дорогой RTX 5090 LC компания ASUS нашла чем удивить состоятельных геймеров.

Dhahab в переводе с арабского означает «золото». Кожух системы охлаждения покрыт позолотой, а на задней пластине — арабская каллиграфия, небоскребы и верблюды. ASUS позиционирует этот дизайн как «отражение стремительной модернизации региона» — переход от песков к небоскребам.

Главная особенность ROG Astral Dhahab — четыре вентилятора, увеличивающих давление воздуха на 20% для более эффективного охлаждения. Три вентилятора расположены спереди, один — сзади. Все они чёрные с золотыми акцентами.

Но дело не только во внешнем виде. Видеокарта получила улучшенную систему питания (запас прочности на 35% больше) с 80-амперными MOSFET, патентную испарительную камеру, увеличенную плотность рёбер радиатора и термопрокладку с фазовым переходом для GPU. Производительность в задачах ИИ достигает 3593 AI TOPs.

Переключение между режимами «Производительность» и «Тишина» осуществляется благодаря двойному BIOS. Два разъёма FanConnect II обеспечивают гибкость настройки системы охлаждения. Базовые характеристики соответствуют RTX 5090, но частоты повышены: 2610 МГц — в режиме разгона, 2580 МГц — в обычном, тогда как у референсной модели — 2407 МГц.

Цена и дата начала продаж не объявлены, но видеокарта очевидно будет очень дорогой.

#nvidia #видеокарты #rtx 5090 dhahab
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Dante1980
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Цитата
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Kromantec
16:07
Последнего с дочерью Деппа нет, и правильно, недоделанный артхаус со слитым концом. Представленные 3 действительно хороши
Тройка лучших фильмов о Дракуле
Китя
16:07
Ну конечно в мини ПК карту с жором 450вт и не единого вентилятора. Я тебе конечно верю.
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
Ильичёв Святослав
16:04
Опять же интересно посмотреть на сборки этих людей, очень интересно, потому что я видел видео где засовывали 7900 XT и XTX даже в мини ПК где нету ни единого вентилятора, и видеокарта может пологаться...
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Dante1980
16:04
цитата
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