KaringBee S8 OMNI с поддержкой сухой и влажной уборки предлагается со скидкой в 50%

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Среди многочисленных предложений производителя устройств для уборки дома KaringBee в настоящее время привлекает к себе внимание робот-пылесос KaringBee S8 OMNI. Это устройство со станцией самоочистки отличается как сухой, так и влажной уборкой, сушкой при помощи горячего воздуха и поддержкой голосового ассистента Яндекс Алиса.Сильной стороной KaringBee S8 OMNI является мощность всасывания в размере 12000 Па, что позволяет без проблем избавиться от любого находящегося на полу мусора. Поддерживается работа в режиме швабры, самоочистка в режиме реального времени позволяет добиться чистоты с первого раза, имеется приложение для управления и руководство пользователя на русском языке.Система очищающих роликов отвечает за распыление воды и более качественную очистку загрязнений. В режиме реального времени система рециркуляции обеспечивает долгосрочную чистоту швабры, перерабатывая воду. Швабра непрерывно увлажняется чистой водой посредством 16 форсунок. Благодаря роторной системе происходит вращение барабана на скорости 200 об/мин, что способствует лучшему устранению грязи с полов. Также этому способствует наличие скребка, который убирает остатки грязи.При помощи подобного пылесоса можно убираться в любом помещении, будь то спальня, гостиная, кухня, детская или ванная комнаты. Благодаря наличию базы выполняется очистка и сушка швабры, а также слив грязной воды и сбор пыли. Поддерживается технология предотвращения спутывания волос, чтобы не нужно было очищать от них ролик вручную. При работе устройства используется сканирование LDS, что позволяет пылесосу аккуратно обходить препятствия вроде предметов мебели или детских игрушек на полу.Управлять пылесосом можно при помощи кнопок на базовой станции, обходясь без смартфона. Если же вы предпочитаете управление с мобильного устройства, приложение даёт такую возможность и позволяет сохранять до пяти карт помещений. В приложении можно настраивать последовательность уборки.KaringBee S8 OMNI способен справиться с эффективной уборкой помещений площадью до 90 м². Это происходит за один цикл, без необходимости добавлять в воду и заряжать пылесос. Если уровень заряда падает до определённой отметки, пылесос автоматически возвращается на станцию для подзарядки. После полной зарядки робот продолжит уборку с того места, где она была прервана.Емкость аккумулятора 5200 мАч , 60 минут автономной работы, площадь уборки до 90 м². Резервуар для чистой воды — 360 мл, резервуар для сточных вод — 250 мл. Уборка дома площадью 90 м² возможна до 7 раз без добавления воды.Став обладателем KaringBee S8 OMNI именно сейчас, вы получите отличного помощника для поддержания чистоты вашего дома по умеренной стоимости.