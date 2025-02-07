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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Xiaomi ищет возможности увеличить объёмы выпуска электромобилей
Это новость про подготовку к разгону производства.

До сих пор компании Xiaomi удавалось наращивать объёмы выпуска электромобиля SU7 быстрее, чем предполагали собственные планы, но для насыщения рынка этого всё равно не хватало, поскольку заказчики вынуждены ждать поставок по полгода даже с учётом способности производителя выпускать более 20 000 машин ежемесячно. Как сообщает CnEVPost, глава и основатель Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) во время недавнего визита на первое автосборочное предприятие компании в Пекине заявил, что вместе с его специалистами сосредоточен на поиске способов увеличения производительности данной площадки.

Источник изображения: Weibo, Lei Jun

При этом компания не намерена жертвовать качеством продукции или безопасностью выпускаемых электромобилей, как подчеркнул глава Xiaomi. Заметим, что дебют спорткара SU7 Ultra был перенесён с марта на конец февраля, и Лэй Цзюнь выразил надежду, что до конца года компания сможет реализовать 10 000 экземпляров.

К середине года начнёт работу второе предприятие Xiaomi в Пекине, которое расположится через дорогу от первого. Сообща они позволят по итогам 2025 года выпустить 300 000 электромобилей, среди которых будет и новый кроссовер YU7, дебют которого намечен на середину года. Первое предприятие компании рассчитано на ежегодный выпуск 150 000 электромобилей, оно уже давно работает в две смены.

#xiaomi #пекин #xiaomi su7 #китайские электромобили #электромобили xiaomi
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