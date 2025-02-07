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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Apple запустила массовое производство процессоров M5
Но большого прироста производительности по сравнению с M4 ждать не стоит.

Apple запустила массовое производство своих новых процессоров M5, которые, как ожидается, будут использоваться в следующем поколении стационарных компьютеров, ноутбуков и высокопроизводительных планшетов. Несмотря на недавнее, октябрьское, обновление линейки M4, компания из Купертино уже работает над будущим. Информация поступила из корейского издания ET News и носит неофициальный характер.

Предполагается, что семейство M5 будет включать базовую версию, а также M5 Pro, M5 Max и M5 Ultra. Первоначально производство сфокусировано на базовой модели M5. Технические характеристики Apple пока не раскрывает, но эксперты ожидают улучшенные основные ядра, а также графические и нейронные процессоры и модернизированную подсистему памяти.

Производство основано на 3-нм техпроцессе TSMC N3P, обещающем 5-процентный прирост производительности и повышение энергоэффективности на 5–10% по сравнению с N3E (техпроцесс M4). N3P предполагает использование органических подложек с усовершенствованными ABF-плёнками от Ajinomoto. Это увеличит плотность соединений и уменьшит толщину чипа, положительно влияя на производительность и энергопотребление.

В более мощных версиях M5, вероятно, будет применяться технология 2.5D-упаковки TSMC SoIC-mH, позволяющая вертикально размещать чипы, разделяя CPU и GPU. Базовая модель M5, скорее всего, сохранит интегрированную конструкцию, в то время как в M5 Pro центральный и графический процессоры могут быть разнесены для лучшего теплоотвода и использования более мощных GPU.

#apple #процессоры #m5
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