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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Новый Apple iPhone SE будет представлен на следующей неделе
Но без лишней шумихи.

По информации источников Bloomberg, компания Apple свой долгожданный смартфон iPhone SE начального уровня обновит уже на следующей неделе, причём не будет посвящать этому отдельную презентацию, ограничившись публикацией пресс-релиза на сайте. В продажу новинка поступит до конца текущего месяца. Текущее поколение iPhone SE продаётся с 2022 года и явно устарело. По крайней мере, оно не поддерживает Face ID и не оснащается портом USB-C, а на передней панели до сих пор присутствует физическая клавиша Home.

Источник изображения: Apple

Особенностями нового iPhone SE станут не только более крупный дисплей и современный процессор A18, но и поддержка функций искусственного интеллекта Apple Intelligence. Кроме того, смартфон обзаведётся портом USB-C, что позволит ему вернуться на европейский рынок. Наконец, именно в этом смартфоне дебютирует долгожданный модем Apple собственной разработки, позволив на практике протестировать его работу на менее массовом продукте по сравнению со старшими iPhone. Стоимость iPhone SE после обновления наверняка вырастет с текущих $429, но от инфляции никуда не уйти, да и некоторое расширение функциональности может оправдать повышение цены.

#смартфоны #apple #iphone se 4
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