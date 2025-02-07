По информации источников Bloomberg, компания Apple свой долгожданный смартфон iPhone SE начального уровня обновит уже на следующей неделе, причём не будет посвящать этому отдельную презентацию, ограничившись публикацией пресс-релиза на сайте. В продажу новинка поступит до конца текущего месяца. Текущее поколение iPhone SE продаётся с 2022 года и явно устарело. По крайней мере, оно не поддерживает Face ID и не оснащается портом USB-C, а на передней панели до сих пор присутствует физическая клавиша Home.
Особенностями нового iPhone SE станут не только более крупный дисплей и современный процессор A18, но и поддержка функций искусственного интеллекта Apple Intelligence. Кроме того, смартфон обзаведётся портом USB-C, что позволит ему вернуться на европейский рынок. Наконец, именно в этом смартфоне дебютирует долгожданный модем Apple собственной разработки, позволив на практике протестировать его работу на менее массовом продукте по сравнению со старшими iPhone. Стоимость iPhone SE после обновления наверняка вырастет с текущих $429, но от инфляции никуда не уйти, да и некоторое расширение функциональности может оправдать повышение цены.