Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Билл Гейтс о текущем положении Intel: «Я поражён тем, как они растеряли свои позиции»
Увы, небезосновательное заявление.

Microsoft процветает, а Intel — нет. С таким заявлением выступил Билл Гейтс, отметив, что некогда лидирующий производитель чипов «сбился с пути». В интервью Associated Press миллиардер признался в своей симпатии к Intel, предположив, что его собственная карьера могла бы пойти иным путём, если бы не Intel 4004 — первый коммерческий микропроцессор, созданный «синей командой» в 1971 году.

Задержки с переходом на новые техпроцессы (10 нм, 7 нм), потеря доли рынка в пользу AMD, переход Apple на собственные чипы, уязвимости безопасности, проблемы с Raptor Lake и финансовые трудности — всё это обрушилось на Intel в последние годы. Кульминацией стал уход Пата Гелсингера с поста генерального директора в прошлом году.

Одновременно с трудностями Intel Microsoft под руководством Сатьи Наделлы, начиная с 2014 года, демонстрирует стабильный рост. По словам Гейтса, соучредитель Intel Гордон Мур всегда держал компанию на острие прогресса, однако сейчас Intel отстаёт как в проектировании, так и в производстве чипов. Nvidia, TSMC и Qualcomm — вот новые лидеры, догнать которых Intel будет невероятно сложно.

«Я поражён тем, как Intel растерял свои позиции», — заявил Гейтс, добавив, что компания пропустила революцию в сфере ИИ-чипов. Несмотря на критику, Гейтс похвалил бывшего генерального директора Пата Гелсингера за смелость: «Я надеялся, что он сможет исправить ситуацию и с проектированием, и с производством». Гейтс выразил надежду на возрождение Intel, но признал, что на данном этапе это выглядит крайне сложно.

На рынке потребительских процессоров Intel также уступает AMD. «Красная команда» лидирует в продажах на Amazon.com и за рубежом. Утешением для Intel служит лишь то, что большинство пользователей Steam (63%) всё ещё используют её процессоры. Поглощение Intel (в качестве потенциального покупателя рассматривался Broadcom) маловероятно из-за колоссальных затрат на финансирование фабрик. Учитывая государственные инвестиции, закрытие заводов для Intel также не вариант.

#intel #билл гейтс
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Какой будет PlayStation 6 и почему приставка следующего поколения Sony устареет ещё до начала продаж
11
«Дикая охота» - особенности совместной работы Су-57 + 4 БПЛА С-70 и во сколько это обойдётся
11
"Aliens: Colonial Marines": полный провал (субъективное мнение)
2
Почему геймерам первыми придётся отказаться от Windows 10, и когда начать переход на Windows 11
12
Какой двухтерабайтный SSD купить для игрового ПК – рейтинг 2025 года
21
Тестируем GeForce GTX 1070 + Ray Tracing в игре Control (Windows / Linux)
30
Сборка потенциально-игрового ПК в декабре 2024 года за 55 тысяч рублей
16
Сериал "Черные голуби" с Кирой Найтли — свежий взгляд на жанр шпионского триллера
3
Почему я принципиально не буду менять свою RTX 3060 в ближайшие три года
37
От древних купелей до советских хрущёвок - как чугунные ванны изменили повседневную жизнь
4

Сейчас обсуждают

Bolea Alexandru
21:18
тупо деняг нет, но вы держитесь там, всего доброго от Куртке и ЛизкеСу
Почему я принципиально не буду менять свою RTX 3060 в ближайшие три года
Ваха Чеченский
21:15
ахаха +++
Белый дом: Ресурсы Украины нужны Америке, чтобы Киев смог возместить помощь от США
cibershot
21:14
Когда новые игры выйдут без поддержки вин 10, все побегут 11 ставить. Это случится когда нибудь
Почему геймерам первыми придётся отказаться от Windows 10, и когда начать переход на Windows 11
Сергей Юлин
20:58
Просто там живут цивилизованные люди, знающие об существовании психотерапевтов и антидепрессантов.
Москва возглавила рейтинг самых депрессивных городов России
Сергей Юлин
20:51
Белый дом: Ресурсы Украины нужны Америке, чтобы Киев смог возместить помощь от США
Сергей Юлин
20:50
Путин в бешенстве, адъютант белоусова бежит за третьей упаковкой памперсов для министра, а пропаганда не понимает, что и как врать о том, что опять происходит в Курской области. А творится там нечто з...
Белый дом: Ресурсы Украины нужны Америке, чтобы Киев смог возместить помощь от США
Талгат Шамсутдинов
20:49
Нет
В PRO Hi-Tech рассказали о причинах дефицита видеокарт RTX 5090
zik3ak
20:48
Всё зависит от целеполагания или от конкретной любимой игры. В моём случае путь: i5-4670k > 5800 > 5800x3d > 7800x3d, был пройден за 2 года с 2022 по 2024. И в конце даже 7800x3d начал буксовать. А ка...
Почему я принципиально не буду менять свою RTX 3060 в ближайшие три года
slikts
20:46
Это раньше было...
Почему я принципиально не буду менять свою RTX 3060 в ближайшие три года
slikts
20:44
Что минусуете; сидите на своей встройке и вякаете...
Почему я принципиально не буду менять свою RTX 3060 в ближайшие три года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем