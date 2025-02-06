Увы, небезосновательное заявление.

Microsoft процветает, а Intel — нет. С таким заявлением выступил Билл Гейтс, отметив, что некогда лидирующий производитель чипов «сбился с пути». В интервью Associated Press миллиардер признался в своей симпатии к Intel, предположив, что его собственная карьера могла бы пойти иным путём, если бы не Intel 4004 — первый коммерческий микропроцессор, созданный «синей командой» в 1971 году.

Задержки с переходом на новые техпроцессы (10 нм, 7 нм), потеря доли рынка в пользу AMD, переход Apple на собственные чипы, уязвимости безопасности, проблемы с Raptor Lake и финансовые трудности — всё это обрушилось на Intel в последние годы. Кульминацией стал уход Пата Гелсингера с поста генерального директора в прошлом году.

Одновременно с трудностями Intel Microsoft под руководством Сатьи Наделлы, начиная с 2014 года, демонстрирует стабильный рост. По словам Гейтса, соучредитель Intel Гордон Мур всегда держал компанию на острие прогресса, однако сейчас Intel отстаёт как в проектировании, так и в производстве чипов. Nvidia, TSMC и Qualcomm — вот новые лидеры, догнать которых Intel будет невероятно сложно.

«Я поражён тем, как Intel растерял свои позиции», — заявил Гейтс, добавив, что компания пропустила революцию в сфере ИИ-чипов. Несмотря на критику, Гейтс похвалил бывшего генерального директора Пата Гелсингера за смелость: «Я надеялся, что он сможет исправить ситуацию и с проектированием, и с производством». Гейтс выразил надежду на возрождение Intel, но признал, что на данном этапе это выглядит крайне сложно.

На рынке потребительских процессоров Intel также уступает AMD. «Красная команда» лидирует в продажах на Amazon.com и за рубежом. Утешением для Intel служит лишь то, что большинство пользователей Steam (63%) всё ещё используют её процессоры. Поглощение Intel (в качестве потенциального покупателя рассматривался Broadcom) маловероятно из-за колоссальных затрат на финансирование фабрик. Учитывая государственные инвестиции, закрытие заводов для Intel также не вариант.