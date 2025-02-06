По всей видимости, британский холдинг смягчил позицию по делу Nuvia.

В прошлом году дело о претензиях Arm к Qualcomm в сфере использования разработок Nuvia для создания процессоров Snapdragon X для ноутбуков дошло до суда присяжных, который в итоге решил, что Qualcomm имеет право использовать интеллектуальную собственность купленной им в 2021 году компании Nuvia для выпуска соответствующих процессоров, даже с учётом того, что Arm свою лицензию у Nuvia отозвала в том же году в связи с переходом компании под контроль Qualcomm. По мнению Arm, в таких условиях оппонент должен был заключить с ней новое лицензионное соглашение, а поскольку Qualcomm отказалась это сделать, изначально Arm требовала отозвать все проданные ноутбуки на основе процессоров Snapdragon X и даже уничтожить их. В дальнейшем Arm грозила разорвать лицензионное соглашение с Qualcomm и добиваться справедливости в суде через оспаривание уже вынесенного вердикта.

Источник изображения: Qualcomm

Что произошло с позицией Arm по этому вопросу за месяц с небольшим, судить сложно, но глава Qualcomm со страниц Reuters заявил, что британский разработчик процессорных архитектур более не угрожает Qualcomm расторжением лицензионного соглашения. По сути, Qualcomm остаётся крупнейшим клиентом Arm, и если британский холдинг смог проглотить прошлогоднюю обиду, их дальнейшее сотрудничество будет приносить обоим достаточно пользы, чтобы не размениваться на упоминаемые выше «мелочи».