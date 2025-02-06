И достигла 24% от совокупной.

Годовой отчёт AMD по форме 10-K позволил убедиться, что Китай продолжает оставаться для компании важным рынком сбыта, хотя формально часть её продукции типа тех же ускорителей вычислений Instinct должна быть запрещена для импорта из-за американских санкций. Как выясняется, китайская выручка AMD по итогам прошлого года выросла на 82% до $6,2 млрд. Китай не только является для AMD вторым по величине рынком сбыта после США, но и определяет 24% всей выручки компании.

Источник изображения: AMD

Заметим, что эта доля колебалась на протяжении двух предыдущих лет. Например, если в позапрошлом году она едва превысила 15%, то в 2022 году составляла 22%. По сути, в прошлом году AMD вернулась к исторической норме, слегка перекрыв её после просадки в 2023 году.

С точки зрения концентрации источников выручки по клиентам падение спроса на игровые консоли вызвало снижение доли крупнейшего клиента компании до уровня менее 10%, хотя ещё в прошлом году она достигала 18%. Впрочем, с учётом цикличности продаж игровых консолей, подобные явления вполне закономерны.