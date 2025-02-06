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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Ford теряет на электромобилях по $5 млрд в год и $37 000 на каждом экземпляре
Этот год не станет исключением.

Издание Electrek проанализировало квартальный отчёт Ford Motor, отметив, что американский гигант по итогам прошлого года потерял в сегменте производства электромобилей $5,1 млрд, а в текущем рассчитывает понести убытки на данном направлении в размере от $5 до $5,5 млрд. В прошлом квартале, например, Ford теряла по $37 000 на каждом реализуемом электромобиле.

Источник изображения: Ford Motor

Количество реализованных в прошлом квартале электромобилей сократилось на 9%, а выручка от их продажи упала на 35%. Ford с её ограниченным ассортиментом электромобилей в США всё сложнее противостоять конкуренции со стороны Tesla и General Motors. В целом, однако, компания в четвёртом квартале выручила $48,2 млрд, что не только на $2,2 млрд больше итога аналогичного периода прошлого года, но и превосходит ожидания аналитиков более чем на $5 млрд. Весь 2024 год Ford завершил с выручкой в размере $185 млрд, которая стала рекордной за историю существования компании. Другими словами, продажи машин с ДВС позволяют с запасом компенсировать потери от реализации электромобилей, но стратегия компании в последнем сегменте, тем не менее, требует серьёзной коррекции.

#аналитика #финансы #электромобили #ford motor
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