Пылесос KaringBee M5 можно приобрести как никогда прежде выгодно

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Бренд KaringBee, известный своими продуктами для уборки дома, в настоящее время предлагает ряд моделей пылесосов по сниженным ценам. Одной из таких моделей стал вертикальный моющий пылесос 4 в 1 KaringBee M5.Сильной стороной этого пылесоса является мощность всасывания до 25 кПа и самоочищающаяся вакуумная швабра 4 в 1. Для тщательной уборки полов применяются роликовые щётки и два всасывающих отверстия, что повышает эффективность чистки.Как понятно из названия продукта, пылесос поддерживает четыре режима уборки. Это интеллектуальный и мощный режимы, стерилизация и сухое всасывание. Вы сможете выбирать их в зависимости от ваших потребностей.Также к числу передовых устройств данный пылесос позволяет причислить наличие функции самодвижения. Устройство двигается в указанном направлении, повышая эффективность уборки с минимумом усилий.Поддержка алгоритмов искусственного интеллекта даёт пылесосу возможность распознавать степень загрязнения и в соответствии с ней регулировать уровень подачи воды. Вода подвергается процедуре электролиза, получая стерилизующие и дезинфицирующие свойства. Это применяется как для мытья полов, так и для очистки самого пылесоса. Вместимость резервуара для воды составляет 700 мл, бака для грязной воды 600 мл.Во время работы пылесоса загорается светодиод, позволяющий лучше видеть пыль и грязь, надёжно избавляясь от них.KaringBee M5 без проблем справляется с уборкой волос и шерсти, регулируя степень подачи воды. Зубья располагаются максимально плотно, что спасает от спутывания волос.Высокая степень прилегания к полу позволяет максимально качественно очищать углы и плинтусы. Вы сможете одинако эффективно проводить уборку в гостиной, ванной, салоне автомобиля, чистить мягкую мебель.Среди прочих возможностей пылесоса можно назвать автоматическую уборку шнура, горизонтальную и вертикальную парковку, регулировку мощности, уборку жидкостей и золы, светодиодный дисплей и элементы управления на рукоятке.Став обладателем KaringBee M5 сейчас, вы поднимите процесс уборки своего дома на новый уровень по умеренной стоимости.Промокод на М5:，номинал промокода: